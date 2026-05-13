TİM'den 2028 İhracat Hedefi: 308,5 Milyar Dolar
TİM'den 2028 İhracat Hedefi: 308,5 Milyar Dolar

13.05.2026 16:22
TİM Başkanı Gültepe, 2028'de ihracat hedefinin 308,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2028 yılında ihracat hedefinin 308,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toplum ve Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğünce düzenlenen "Uluslararası Ticarette Dönüşüm, Türkiye'nin İhracat Vizyonu" konulu konferansta konuşan Gültepe, geçen yıl firmalara 126 milyar lira kefalet sağladıklarını belirtti.

Türk Ticaret Bankasının 2023'te İhracatı Geliştirme AŞ tarafından satın alındığını anımsatan Gültepe, "Bir taraftan üretim, bir taraftan ihracat yaparken diğer taraftan da firmalarımıza finans noktasında destek olma konusunda ortaya koymuş olduğumuz bir vizyon var. Tam 16 şubesiyle beraber birliklerimizin olduğu yerlerde üreticilerimize ve ihracatçılarımıza destek çıkıyoruz. 2025 yılında yaklaşık 85 milyar lira kredi sağladık. 2026 yılındaki hedefi inşallah 120 milyar liranın üzerinde olacak." dedi.

Küresel ticaretin son dönemlerde bir artış içerisinde olduğuna dikkati çeken Gültepe, savaşlara rağmen küresel ticaretin artacağının tahmin edildiğini, geçen yılki 26,3 trilyon dolarlık ticaretten Türkiye'nin yüzde 1,01 pay aldığını anlattı.

Bu payı en az iki katına çıkarmaları gerektiğini dile getiren Gültepe, şöyle konuştu:

"Ortaya koyacak olduğumuz ihracatla beraber Türkiye 2025 yılında 273 milyar dolar ihracatla dünyada 31. sıradaydı. Vizyonumuz ilk 10'a girmek. Yıllara göre ihracata baktığımız zaman 2022 yılında 254,2 milyar, 2021 yılında 225 milyar dolar. Özellikle pandemi sonrası Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu performansı görmenizi istiyorum. Yaklaşık yüzde 32,8. Dünyanın durduğu bir noktada Türkiye üretim ve ihracatçıları olarak yüzde 32 büyüme kat ettik. Burada özellikle Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade çok çok önemliydi. Dolayısıyla 2022, 2021 bizler açısından kırılım yılı oldu. 2022'de yine yüzde 12 artış. 2023, 2024, 2025'te çok artış gösteremedik. Onun da bir nedeni var. Orta Vadeli Program'da üretim ve ihracat ağırlıklı söylem olmasına rağmen düşük kur, yüksek faiz kaynaklı çok fazla büyüme sağlayamadık.

2028 yılına geldiğimiz zamanki hedefimiz, mal ihracatından bahsediyorum 308,5 milyar dolar. Ortalama yüzde 3,5, yüzde 4 civarında artış. Her yerde söylüyorum üretime dayalı politika, düşük kur, yüksek faiz eğer uygulaması çok fazla olmazsa biz Türkiye üreticileri ve ihracatçıları olarak her ay çift rakamlı artış yapma potansiyeline sahibiz. İhracatı yüzde 3, yüzde 4 artış yerine yüzde 10 yaparız. Geçen ay 3 yıldan beri ilk kez bütün sektörler artı yazdı. Hepsi de çift rakamlı yazdı. Yüzde 22,5 bir artış yaptık. Bizim hedefimiz bu, bunu yapabiliriz, yapma potansiyelimiz yüksek."

Kaynak: AA

