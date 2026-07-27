TİM: İhracat Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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TİM: İhracat Endeksi Düşüşte

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TİM'in haziran ayı raporuna göre İhracat Talep Endeksi 98,9, Pazar Dayanıklılık Endeksi 98,8.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün haziran ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 98,9, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 98,8 olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile küresel ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün haziran ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,1 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 98,9 oldu.

Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Haziranda, işsizlik, tüketici güveni ve enflasyondaki kısmi iyileşmelere karşın, iş güveni ve sanayi üretimindeki gerilemelerle talep endeksi uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanılarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise haziranda aylık bazda sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 98,8 olarak hesaplandı.

Küresel jeopolitik risklerdeki yükseliş ve İhracat Talep Endeksi'nin uzun dönem ortalamasının altında kalmaya devam etmesi, ihraç pazarlarının genel dayanıklılığını olumsuz etkiledi. Endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyrini sürdürdü.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM: İhracat Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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