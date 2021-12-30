Üye Girişi
Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor! - Son Dakika

Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!

30.12.2021 16:47
Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tiryakilere kötü haberi verdi.

Geçtiğimiz ay hem sigara hem alkollü içeceklere gelen fahiş zamlar yurttaşı isyan ettirmiş ve çoğu tiryaki ekonomik olarak zamları karşılayamayacağı için tütün kullanmaya yönelmişti.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tiryakiyi bir kere daha üzecek haberi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Aybaş, alkollü içeceklere yüzde 30-35, sigaralara ise en az 3 lira zam beklendiğini yazdı.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

"Alkole gelecek zam oranı % 30/35 arası konuşuluyor sigaralara'da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez. ÖTV kaldırılsın fiyatlar düşsün kaçağa teşvik azalsın devlette vergi kaybından dolayı zarar etmesin yoksa bu zamlar kaçağın yolunu dahada çok açacak ölümler devam edecek."

Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!
YORUMLAR
500

Sigara, Alkol, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:40
Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs         
16:31
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın         
19:48

Son Dakika Haberleri
16:47 Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
16:09 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mı?
16:07 Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement