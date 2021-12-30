Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!

Geçtiğimiz ay hem sigara hem alkollü içeceklere gelen fahiş zamlar yurttaşı isyan ettirmiş ve çoğu tiryaki ekonomik olarak zamları karşılayamayacağı için tütün kullanmaya yönelmişti.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tiryakiyi bir kere daha üzecek haberi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Aybaş, alkollü içeceklere yüzde 30-35, sigaralara ise en az 3 lira zam beklendiğini yazdı.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

"Alkole gelecek zam oranı % 30/35 arası konuşuluyor sigaralara'da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez. ÖTV kaldırılsın fiyatlar düşsün kaçağa teşvik azalsın devlette vergi kaybından dolayı zarar etmesin yoksa bu zamlar kaçağın yolunu dahada çok açacak ölümler devam edecek."