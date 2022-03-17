Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir! - Son Dakika
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Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!

17.03.2022 10:59
Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelebilecek zamlar hakkında açıklamalar yaptı. Aybaş, 2022 yılında sigaraya daha da zam geleceğini belirterek "Bunlar zam değil seküler yaşamın cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Son 6 ay içerisinde tütün mamüllerine 9 TL'lik zam geldiğini vurgulayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Normalde sigara ve alkol zamları yılda bir kere yapılırdı. Bu daha sonraki yıllarda altı ayda bire düştü. Bunun sebebi maliyet giderleridir" ifadelerini kullandı.

LOJİSTİK GİDERLER FİYATLARI ETKİLİYOR

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e konuşan Aybaş, sigara fiyatlarına gelen zamların gider artışları ve dışa bağlılıktan kaynaklandığını vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: "Benzin ve motorin yerinde durmuyor. Bunların hepsi lojistik giderdir. Firmaların lojistik giderlerini satmış oldukları ürünlere yansıtmama lüksleri yok. Yansıtacaklar, çünkü lojistik maalliyetleri o kadar yükseldi ki artık bunu kaldıramıyorlar. Biliyorsunuz bir de alkol ve sigarada vergi oranları çok yüksek. İlerleyen dönemlerde değil, benzin ve motorin fiyatlarına ve dolar kuruna bağlı olarak sigaraya yine zam geçişi olacak. Bunlar artık birbirine endeksli bir şekilde devam edecek. Eskiden ÖTV zammı, vergi zammı geçişleri oluyordu şimdi bir de bandrol zammı eklendi. Bir de ithal ürünler için geçerli olacak yüzde 50 gümrük zammı konuşuluyor.

"BU ZAMLAR DURMAYACAK, ALKOL ZAMMI BEKLENİYOR"

Tekel özelleştikten sonra kendi ürettiğimiz yerli ürünler hemen hemen hiç kalmadı. Dışa bağımlılığımızdan kaynaklanan sigara zamları devam edecek. Yıl sonuna kadar en ucuz sigara muhtemelen 25 lira olur, en pahalı sigara da 30 lirayı geçebilir. Aldığımız duyuma göre sigara fiyatı 2 dolara endekslenecek ama bu durmayacak gibi. Şu anda zaten iki dolar 28 lira, zaten bir paket sigara 2 doları geçmiş durumda. Önümüzdeki süreçte alkol zammı da bekleniyor."

"DÜNYADA TÜRKİYE'DEKİ GİBİ BİR FİYAT ARTIŞI YOK"

Dünyada var olan bir ekonomik krizden dolayı birçok ülkede tütün ve alkole zam geldiğine yönelik iddiaları yanıtlayan Aybaş, dünyada Türkiye'deki gibi bir fiyat artışının olmadığını belirterek "Evet bir artış var ama bizdeki kadar yüksek değil. Orada yapılan zamlar gelir dağılımına göre vatandaşı etkilemiyor. Ama maalesef 3-5-7-10 lira gibi zam geçişleri bizi etkiliyor. En son zamlardan sonra bizim sigara satışlarımız yüzde 50 düştü. Herkes tütün içmeye başladı. Ve şu an kaçak tütünün önü açıldı. Bu şekilde olması da devletin vergi kaybına uğradığının belirtisidir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Naci Kuru: Hadi icmeyin bakalim nolcak valla 3-5 liraya dusmesse. Ama siz istiyorsunuz bunu o zmn katlanicaksiniz yada dedigimi yapin Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
  • zoro beyi: Kafa aynı kafa yav bir kerede zammı yapanlara tepki gösterin 0 0 Yayından Kaldır
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Sigara, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir! - Son Dakika


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