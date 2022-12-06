Cumhurbaşkanı Erdoğan zam pazarlığı öncesi asgari ücretliyi heyecanlandırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan zam pazarlığı öncesi asgari ücretliyi heyecanlandırdı

06.12.2022 16:15

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir çıkış imza atarek, "Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü yarın başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Heyecanla beklenen zam maratonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek ilk toplantı ile başlıyor. Toplantıda, işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Her yıl olduğu gibi işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

"MASADA KONULARIMIZ VAR, SÜRATLE BİTİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken, bugün Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Zam konusunda her türlü fedakarlığın yapılacağını belirten Erdoğan, "Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Enflasyonun yıllık bazda 18 ay aradan sonra ilk kez düşmesine de değinen Erdoğan, iyileşmenin şubat ayında daha iyi hissedileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı, ''Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin belirtilerini gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir'' dedi.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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