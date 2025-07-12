Tivibu'dan 'Yaza Merhaba' Klasörü

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, "Yaza Merhaba" klasörüyle farklı türlerdeki içerikleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aksiyon, komedi, romantik ve fantastik gibi birbirinden farklı türlerin yer aldığı bu klasörde, gişe rekortmeni yapımlardan ödüllü bağımsız filmlere kadar geniş bir yelpazede içerik bulunuyor.

Klasörün öne çıkan filmlerinden "Sahil Güvenlik"in başrollerinde Dwayne Johnson ve Zac Efron yer alıyor. Film, popüler aksiyon-macera dizisi "Baywatch"un sinema uyarlaması olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Romantik komedi türündeki "Sıradaki Şarkı" romantizm, fantastik öğeler ve bilim-kurgu unsurlarını harmanlayarak izleyiciye duygusal bir hikaye sunuyor.

Yakın arkadaşların hikayesine odaklanan 2025 yapımı komedi filmi "Yaz Kampı", yeni bir hayata başlama yolculuğunu anlatan dram filmi "Siyah Çay" ve konusu gerçek bir hikayeye dayanan "80 For Brady" klasörde öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.