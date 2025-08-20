TKDK Başkanı Başdeğirmen: "TKDK\'nın desteklemeleri tarımsal üretimi üst seviyeye çıkarıyor"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, kurumun desteklemelerinin tarımsal üretimi üst seviyeye çıkardığını belirtti.

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette şehrin tarımsal üretimi ve TKDK'nın kırsal ve tarımsal üretime desteklemeleri ele alındı. TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, 2011 yılından bu yana 42 ildeki projelere yaklaşık 2 milyar avroluk hibe desteği verdiklerini söyledi. 26 bin projenin uygulandığını dile getiren Antalyalı, 4 milyar avroluk yatırımın gerçekleştiğini, bu yatırımlarla 105 bin istihdam sağlandığını belirtti. TKDK'nın Isparta'daki çalışmaları hakkında da bilgi veren Antalyalı, şehirde bugüne kadar 442 projenin uygulandığını, bu projelerle toplam 5 milyar lira yatırımın gerçekleştiğini söyledi. Antalyalı, "Isparta'da 2,4 milyar lira hibe desteği verdik. Burada 205 genç yatırımcımız oldu, 116 da kadın yatırımcımız oldu. Isparta'mızda yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağladık. Isparta'da meyve ve sebzelerin işlenmesi ve paketlenmesi sektörü, soğuk hava depoları ön plana çıkıyor. Özellikle hem elma hem de kirazda birçok tesisimizi destekleme fırsatı bulduk. 2 kiraz işleme ve paketleme tesisi yaptık ki Türkiye'deki tüm kirazlar Isparta'mıza geliyor işleniyor ve ihracat fırsatı oluyor. Ekonomimiz açısından çok anlamlı. Atmosfer basınçlı soğuk hava depolarını destekledik. Türkiye'de yaklaşık 2 bin 700 soğuk hava deposu var bunun yaklaşık yüzde 25'ini bizim kurumumuz desteklemiştir. Isparta'da da 40'a yakın soğuk hava deposu bugüne kadar bizim desteklerimizden yararlandı. Bunlar da ciddi ihracat yapıyorlar. Raf ömrünü bir yıla kadar uzatıyor. Bu yatırımları arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

2026 yılında uygulayacakları kırsal altyapı tedbiri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Antalyalı, o programda belediyeler ve il özel idarelerine yönelik 3 milyon avroya varan hibe desteklemelerinde bulunacaklarını kaydetti. Antalyalı, "Yenilenebilir enerji yatırımları olabilir, köylerdeki yollar, scada sistemleri, atık yönetimiyle ilgili bazı konularda destekler vereceğiz. Bugün Yalvaç'ta bir bakliyat üretim tesisi açılışı için geldik. Tesise yaklaşık 200 bin Avro hibe desteği verdik. Nohut, fasulye gibi bakliyat ürünlerini işleme paketleme tesisi ile burada üretecek, Fransa'ya götürüp satacak. 15 kişi burada istihdam sağlayacak. Gelecek yıllarda 12 bin ton bakliyat işleyecek ve paketleyecek. Sözleşmeli tarım da yapacak. Su kısıtı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bunlar da daha az su tüketen tarımsal ürünler olduğu için sözleşmeli üretim bu anlamda da katkı sağlayacak. Sizlerle birlikte istişare ederek memleketimize yatırımlarımızı arttırmayı çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kendisinin de Ispartalı olduğunu söyleyen Antalyalı, "Belediye başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Isparta'mıza çok kıymetli çalışmalar yaptınız. Nazik misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın tarım kenti olduğunu vurguladı. Isparta'nın kırsal kalkınmayla ilgili birçok destek istediğini ve bu destekleri aldığını belirten Başdeğirmen, "'Türkiye'de tarım desteklenmiyor, tarım gidiyor, üretici kalmıyor' diyerek o felaket tellallığı yapanlar TKDK'nın yatırımlarını görmeleri lazım. Tarımın nereye gittiğini, devletin tarımı nasıl desteklediğini TKDK Başkanımızın açıklamalarından sonra anlarlar. Ülkemizin her bir yerinde üreten, tarımla alakalı çalışan ne varsa her birine destek vermişsiniz. Ayrıca hibe destekleri verilmiş. Bunlar tarıma destek değil de nedir? Bu rakamların büyüklüğünü demek ki bazı arkadaşlarımız anlayamıyor ki 'ülkede tarıma destek yok' diyebiliyorlar. Açıklamalarınızdan sonra biraz daha bilgilenmiş olurlar. Ülkemizde ve Isparta'mıza verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Başdeğirmen, yaşam için tarım ürünlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sizler de bunları en iyi şekilde destekliyorsunuz. Atmosfer basınçlı soğuk hava depoları Isparta'da etkili oldu. Belki de Türkiye'de en fazla kapalı soğuk hava deposuna sahip, belki de birinci iliz. 650 bin ton civarında kapasitemiz olduğunu biliyorum. Komşu iller bizim depolarımızdan istifade ediyorlar. Soğuk hava depoculuğu neden gelişti, Isparta'mızın elmacılıkta önemli üretimi olması soğuk hava depoculuğunu üst seviyeye çıkardı. Bu da bizim için güzel bir gelir ve üretim kaynağı oldu. Bunlar da sizlerin desteğiyle oldu. Isparta'da 40 soğuk hava deposu yapmak önemli bir konu. Tarımla uğraşan vatandaşlarımız sizlerin verdiği desteklerle üretim maliyetlerini düşürüyorlar hem de ürünlerini korumaya alıyorlar. Böylece daha çok dış piyasaya hitap etme imkanı oluyor. Meyve suyu ve konsantre üretimleri bölgemizde önemli hale geldi. Şu anda markalı ürünlerin meyve sularını Isparta'dan temin ettiklerini ve burada ürettiklerini çok iyi biliyoruz. Bu çalışmalar ülkemizi ve şehrimizi üst seviyelere taşıyor" şeklinde konuştu.

Su problemine değinen Başkan Başdeğirmen, tarımda su tüketiminin daha az olması için bakanlığın destekleriyle damlama sulama sistemlerinin ön plana çıktığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Suyu eskisi gibi artık çok rahat bulamıyor ve ulaşamıyoruz. Sizlere ülkemize ve şehrimize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin tarım olduğunu biliyoruz. Sizlerin bu konuda güzel çalışmalarını görüyoruz. İçimiz rahat, geleceğe dair gıda konusunda bir kaygımız yok. Ama tek kaygımız su. Suda israfı azaltmamız lazım. Bizlere düşen vazifelerde sizlerle birlikte çalışma yapmaya hazırız. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA