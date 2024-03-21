TKDK, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için ilan verdi - Son Dakika
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Ekonomi

TKDK, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için ilan verdi

TKDK, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için ilan verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusunda ilan verdiklerini açıkladı. 2024 yılı çağrılarıyla 248 milyon avro hibe desteği sağlanacak ve 450 milyon avroluk yatırım gerçekleşecek. Bu programla 20 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. TKDK'nin 81 ilde koordinatörlükleri ve irtibat ofisleri bulunuyor ve vatandaşlar projelerini bu ofislere sunabilecekler.

21.03.2024 10:03
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD III kapsamında bugün itibarıyla tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusunda ilana çıktıklarını belirterek, "IPARD III'ün 2024 yılı çağrıları kapsamında 248 milyon avro hibe desteği verilecek ve dolayısıyla 450 milyon avroluk bir yatırım gerçekleşecek, 20 bin kişi civarında istihdam sağlanacak." dedi.

Antalyalı, AA muhabirine, 81 ilde uygulanacak IPARD III Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Program kapsamında 2024 yılı çağrı takviminin yayımlandığını anımsatan Antalyalı, "Bu yıl çağrı takvimini ilk defa yıllık olarak açıkladık. İnternet sitemizde yayınladığımız üzere ilk olarak bugün itibarıyla tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusuyla ilanımıza başladık. Vatandaşlarımız 9 Mayıs 2024'e kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Akabinde haziran ve ağustos ayında da süreçlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Antalyalı, TKDK'nin 42 ilde koordinatörlükleri ve diğer illerde irtibat ofisleri olduğu bilgisini vererek, vatandaşların hazırladıkları projeleri buralardan sunabileceklerini söyledi. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan projeleri ilan edeceklerini ve yatırıma başlayacaklarını vurgulayan Antalyalı, şunları kaydetti:

"IPARD III'ün 2024 yılı çağrıları kapsamında 248 milyon avro hibe desteği verilecek ve dolayısıyla 450 milyon avroluk yatırım gerçekleşecek, 20 bin kişi civarında istihdam sağlanacak. Hibe oranlarımız yüzde 50 ila 75 arasında oluyor. IPARD III aslında 555 milyon avroluk bir programdı. Programı 42 ilden 81 ile çıkardığımız için çok fazla talep geleceğini öngördük. Bu talepleri karşılamak için devletimiz yüzde 25 olan eş finansman oranını yüzde 50'ye çıkardı. Böylece 785 milyon avronun üzerinde bir kaynağı hibe olarak vatandaşlarımızla buluşturuyor olacağız. Bu kaynak 1,2 milyar avroluk bir yatırım olacak ve 50 bin civarında bir istihdam oluşturmayı hedefliyoruz."

"Bakanlığımızın planlamasıyla uyumlu olarak kaynaklarımızı kullandıracağız"

Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir üretim planlaması yaptıklarına dikkati çekerek, "Her ilin potansiyeline göre kapasite kullanım oranlarını da dikkate alıyoruz. Bakanlığımızın üretim planlamasıyla tam uyumlu olarak bu kaynaklarımızı kullandıracağız. Örneğin, su kısıtı olan yerde süt sığırcılığını desteklemeyeceğiz ama su kısıtı olmayan bölgelerde süt sığırcılığını ön plana alacağız. Yani ilin öncelikleri bizim için önemli. Burada kaliteli proje sunmak son derece önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Desteklerin 81 ilde verilmesinden dolayı büyükşehirlerin çevrelerinde üretim tesislerinin artacağını dile getiren Antalyalı, lojistik maliyetlerinin azalmasıyla gıda enflasyonun düşmesine de katkı vereceklerini anlattı.

Antalyalı, kırsal kalkınma yatırımlarının çeşitli çarpan etkileri olduğunu, ekonomiye büyük katkıda bulunduğunu ve bunun artması için Bakanlık olarak çalıştıklarını bildirdi.

Toz ve likit yumurta tesisleri de desteklenecek

IPARD III kapsamında yeni alanlara da destek verilmeye başlandığını aktaran Antalyalı, şunları kaydetti:

"Örneğin yumurta sektöründe zaman zaman arz fazlası kaynaklı sorunlar yaşanıyordu. Toz ve likit yumurta üretimi yapan tesisleri de artık destekliyor olacağız. Aynı zamanda belediyelerimize yönelik kırsal altyapı desteği de var. Elektrik, yol ve su gibi alanlarda yüzde 100'e varan oranlarda hibe vereceğiz. Yem bitkilerinde de yeni desteklerimiz olacak."

Yatırımcıların proje hazırlarken bölgelerinin potansiyeline dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Antalyalı, fizibilite çalışması yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Antalyalı, yatırımcıların karar alırken TKDK ile istişare içinde olmalarını tavsiye ederek, kurumun kapısının vatandaşlara her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TKDK, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için ilan verdi - Son Dakika

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