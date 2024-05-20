TKDK Van'a 456 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TKDK Van'a 456 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı

TKDK Van\'a 456 Milyon TL\'lik Yatırım Yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, 2011 yılından bugüne kadar toplam 456 milyon TL'lik yatırımın Van'a yapıldığını açıkladı. IPARD programları kapsamında gerçekleştirilen projelerle Van'a süt üretim tesisi, besi çiftliği, et işleme tesisi, arıcılık projesi gibi birçok tesis kazandırıldı ve bin 50 kişiye istihdam sağlandı. Desteklemelerin IPARD III Dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.

20.05.2024 16:15
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, 2011 yılından bugüne kadar toplam 456 milyon TL'lik yatırımın Van'a yapıldığını söyledi.

2011 yılından itibaren IPARD programları kapsamında Van'da yüzlerce projenin yürürlüğe konulduğunu ifade eden TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, bu projeler neticesinde yüz milyonlarca TL'lik bir yatırımın kente kazandırıldığını söyledi. IPARD programları kapsamında 2011 yılından bugüne kadar toplam 456 milyon TL'lik yatırım tutarına sahip 376 projeye 234 milyon TL hibe sağlandığını vurgulayan Başak, "Şuanda kadar 193 milyon TL'lik hibe ödenmiş olup, 41 milyon TL'lik hibe ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde ödenecektir. Tüm bu yatırımlar kapsamında Van'a 19 süt üretim tesisi, 40 besi çiftliği, 1 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 7 kırmızı et işleme tesisi, 3 kanatlı et işleme tesisi, 2 meyve-sebze işleme, soğuk hava deposu, 4 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 241 arıcılık projesi, 4 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 45 kırsal turizm tesisi, 5 su ürünleri üretim tesisi, 4 yenilenebilir enerji tesisi kazandırıldı. Ayrıca bu yatırımlar sayesinde yaklaşık olarak bin 50 kişi istihdam edildi" ifadelerini kullandı.

Kırsal kesimde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 50 ila yüzde 75 arasında hibe desteğinin sağlandığını belirten Başak, "Süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerjinin yer aldığı tarım ve hayvancılığa destek sağlandı. Amacımız; fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi, kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını, tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmeyi bu işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini arttırmayı, çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında Avrupa Birliği standartları ile uyum sağlamayı, kırsal alanlarda yaşam kalitesini geliştirmeyi ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı, yeni iş imkanları oluşturmayı, istihdamı sağlamak ve bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyetleri yükseltip kırsal nüfusun azalmasının önüne geçmektir. Bu amaçlar doğrultusunda tarım ve hayvancılık başta olmak 16 sektördeki yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği ile KDV - ÖTV muafiyetleri sağlandığı gibi IPARD programlarında kadın ve gençlere de pozitif ayrımcılık tanındı" dedi.

Desteklemelerin 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) boyunca devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başak, "Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2024 yılı içinde açıklanan çağrı takvimine uygun olarak proje başvurularını kabul edecektir. İlk kez 81 ilde uygulanacak program kapsamında Van ve Hakkari illerinde yatırım yapmayı düşünen girişimciler, daha detaylı bilgi almak için TKDK Van İl Koordinatörlüğü ve TKDK Hakkari İrtibat Ofisine başvurabilirler" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Van, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKDK Van'a 456 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı - Son Dakika

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