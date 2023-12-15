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TKYD 3. Portföy Yönetimi Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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TKYD 3. Portföy Yönetimi Zirvesi düzenlendi

TKYD Başkanı Yağız Oral, portföy yönetimi sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve yönetilen varlıkların GSYH'nin yüzde 13,1'ine ulaştığını belirtti. Zirvede, yatırım fonlarının geleceği ve alternatif yatırım fonları gibi konular ele alındı.

TKYD 3. Portföy Yönetimi Zirvesi düzenlendi
15.12.2023 - 12:59,
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Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, "Portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 13,1'ine geldiğini, bu hızlı artışa rağmen yatırım fonlarının yatırımcı sayısının 4,3 milyon civarında seyrettiğini gözlemledik." dedi.

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcileri Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından üçüncüsü düzenlenen "TKYD 3. Portföy Yönetimi Zirvesi"nde bir araya geldi.

Etkinliğe Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Takas İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop, TKYD Başkanı Yağız Oral'ın yanı sıra, çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Online platformlarda da canlı olarak yayınlanan zirve, yatırım fonlarının geleceğine ilişkin önemli analiz ve öngörülerin de yapıldığı dört ayrı panele ev sahipliği yaptı.

TKYD Başkanı Yağız Oral açılıştaki konuşmasında sektörün geride bıraktığı 25 yıllık süreçte yatırım fonları alanında farkındalığın artırılması ve kurumsal yatırımcı tabanının büyümesine katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör, sağladığı finansman ile beraber ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve şirketlerin gelişiminde önemli rol üstlenmiştir ve bunu da sürdürmeye devam edecektir. Portföy yönetimi şirketleri tarafından yönetilen büyüklük, 2023'te önemli şekilde artmasıyla 3 trilyon lirayı aştı. Portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 13,1'ine geldiğini, bu hızlı artışa rağmen yatırım fonlarının yatırımcı sayısının 4,3 milyon civarında seyrettiğini gözlemledik. TKYD olarak daha gelişmiş ve derinleşmiş sermaye piyasaları ile birlikte ülkemizin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz. Kurumsal yatırımcılar hem şirketlerin pay senetlerine yaptıkları uzun vadeli yatırımlarla, hem de Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ile direkt olarak reel sektöre önemli miktarda yatırım yapıyor ve destekliyor. Kasım sonu itibarıyla bu fonların toplam yatırımı 150 milyar lirayı aştı. Kurumsal yatırımcıların pay senetlerine yaptığı yatırım kasım sonu itibarıyla 382 milyar TL'ye, özel sektör tahvillerine yaptığı yatırım da 33 milyar liraya ulaştı. Bu fonların toplam yatırımı 565 milyar lira oldu."

Etkinlikte ana konuşmacı olan BNP Paribas Baş Stratejisti Daniel Morris'in küresel piyasalar hakkındaki beklentilerini aktardığı sunumdan sonra "Geleceğin Yatırım Temaları" ve "Alternatif Yatırım Fonları: Girişim Sermayesi Modeli" panelleri düzenlendi.

Zirvenin öğlenden sonra gerçekleştirilen oturumları ise ekonominin önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. TKYD 3. Portföy Yönetimi Zirvesi'nin kapanış panelinde; "Portföy Yönetimi Sektörü İş Ortakları" değerlendirildi.

Kaynak: AA
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