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TL Dönüşümlü Yeni KKM Hesabı Açılamayacak, Mevcut Hesaplar Yenilenmeyecek - Son Dakika
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TL Dönüşümlü Yeni KKM Hesabı Açılamayacak, Mevcut Hesaplar Yenilenmeyecek

Merkez Bankası'nın politika faizlerini artırmasıyla birlikte Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki tutar azalmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, TL dönüşümlü KKM hesapları vade sonunda yenilenmeyecek ve yeni hesaplar açılamayacak.

TL Dönüşümlü Yeni KKM Hesabı Açılamayacak, Mevcut Hesaplar Yenilenmeyecek
29.12.2023 - 15:34,  Güncelleme: 15:41
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TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılamayacak. Mevcut hesaplar ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Kur Korumalı Mevduat hesabında kritik karar alındı. Buna göre 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacağı, mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının ise vade sonunda yenilenmeyeceği öğrenildi.

Merkez Bankası'nın politika faizlerini artırmaya başlamasıyla Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki tutar haftadan haftaya erimeye başlamıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, son haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye gerilemişti.

KKM hesapları 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanmıştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM), Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati'nin olduğu 20 Aralık 2021'de açıklanmıştı. Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu.

Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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