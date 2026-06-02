TMO 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı

02.06.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, 2026 yılı 2. grup hububat alım fiyatlarını açıkladı. Makarnalık ve ekmeklik buğday tonu 16.500 TL, arpa 12.750 TL olarak belirlendi. Desteklerle birlikte buğdayda ton başına 19.514 TL, arpada 15.764 TL ödenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre 2. grup ürünlerde makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira, arpanın alım fiyatı ise 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

TMO'dan yapılan açıklamada, bu yıl hububat hasadının yağışlar nedeniyle geçen yıla göre geciktiği, ancak bazı bölgelerde hasadın başladığı bildirildi. Üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla da 21 Mayıs tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığı açıklandı.

Hububat hasadı ve piyasa gelişmelerinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, 2026 yılı TMO hububat alım fiyatlarının 2'nci grup ürünler için ton başına makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira ve arpada 12 bin 750 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 lira ödeme yapılacağı bildirildi. Ülke ortalama verimi dikkate alındığında ton başına toplam destek tutarının 3 bin 14 liraya karşılık geldiği belirtilirken, desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğdayda ton başına 19 bin 514 lira, arpada ise 15 bin 764 lira geçeceği ifade edildi.

TMO'nun ürün bedeli ödemelerini ürün teslimatını takip eden 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktaracağı belirtilen açıklamada, hububat satışlarının ise 1 Ekim itibarıyla başlayacağı kaydedildi.

Buna göre TMO'nun satış fiyatları 2'nci grup makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için ton başına 18 bin 500 lira, arpa için ise 14 bin lira olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:04:29. #7.12#
SON DAKİKA: TMO 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.