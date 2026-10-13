TMO çeltik alım fiyatlarını belirledi, baldo tonu 45 bin lira oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçileri yakından ilgilendiren çeltik alım fiyatlarını duyurdu.

TMO, çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre TMO, baldo grubunun tonunu 45 bin liradan, Cammeo grubunun ton fiyatını 43 bin liradan, Osmancık grubunun ton fiyatını 38 bin liradan, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak. TMO'nun alımlara 15 Ekim'de başlayacağı belirtilirken, ödemelerin ise ürün teslimatına müteakip 21 Ekim'den itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacağı ifade edildi.