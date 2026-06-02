TMO Haftada 6 Gün Hububat Alımı Yapacak

02.06.2026 13:01
TMO, resmi tatil ve pazar hariç haftada 6 gün hububat alacak. Randevulu sistemle üretici desteklenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurum iş yerlerinde resmi tatil ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü hububat alımı yapacak.

TMO tarafından, bu yıla yönelik hububat alım politikalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, hububat hasadına mayıs ayı sonunda lokal alanlarda başlandı. Bu süreçte piyasalar yakından izlenirken hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığı ürün kabulleri yapılıyor.

Buğday ve arpa alımları da 3 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilecek.

TMO, Türkiye genelinde önceki yıllarda da alım yapılan 600'ün üzerindeki noktada faaliyet gösterecek.

Üreticiler, protokol imzalanan lisanslı depolara teslim ettiği ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabilecek.

TMO, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemesini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine, anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere tüm alım noktalarında devam edecek.

Randevular, "https://randevu.tmo.gov.tr" adresinden, e-Devlet'ten (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi), başmüdürlük, şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden alınabilecek.

Kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınabilecek

TMO iş yerlerinde resmi tatil ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak. Ürün bedeli ödemeleri, teslimatı müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üretici, üretici birlikleri ve kooperatiflerin Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ücret tarifesindeki kira ücretinin yüzde 75'i 6 aya kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanacak. Depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı bulunuyor. Ayrıca, ürünlerini lisanslı depolar üzerinden satan üreticilere yüzde 2 stopaj kesintisi muafiyeti sağlanırken, yüzde 2 SGK prim kesintisi de yapılmıyor.

Bakanlık tarafından üreticilere ilave olarak temel destek ve planlı üretim desteği ile sertifikalı tohum kullanım desteği de ödenecek.

TMO tarafından üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınabilecek. TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti Genel Müdürlükçe karşılanacak. Geçici alım merkezlerinde yüzde 1 hizmet bedeli kesintisi yapılacak. Damperli araçlardan boşaltma ücreti de alınmayacak.

Üreticilerin dikkat edeceği hususlar

Açıklamada, bu süreçte üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlara da yer verildi.

Buna göre, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin alım noktalarında zorlukla karşılaşmaması için ÇKS bilgilerini güncellemesi, randevu alması ve ürünlerini randevu alınan günde getirmesi, anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya hesap numaraları ile alım noktalarına gelmesi önem taşıyor.

Lisanslı depolar üzerinden Kuruma ürün satmak isteyen üreticilerin, bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açması, en yakın ürün piyasası aracı kurumları (ÜPAK) acentesi olan ticaret borsalarına kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte başvurarak ÜPAK'a üye olması gerekiyor.

Kaynak: AA

