TMO: Nisan ve Mayıs Aylarındaki Yağışlar Hububatın Gelişimi İçin Önemli - Son Dakika
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Ekonomi

TMO: Nisan ve Mayıs Aylarındaki Yağışlar Hububatın Gelişimi İçin Önemli

TMO: Nisan ve Mayıs Aylarındaki Yağışlar Hububatın Gelişimi İçin Önemli

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububatın gelişme dönemine girildiğini ve nisan ve mayıs aylarında alınacak yağışların bitki gelişimi açısından önemli olduğunu bildirdi. Şubat ayında yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 42 azaldı ve Marmara ve Karadeniz bölgeleri son 10 yılın en düşük şubat yağışlarını aldı. İç Anadolu Bölgesi'nde hububatta kardeşlenme dönemine girilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sapa kalkma dönemine geçildi. Arpa ve yulafta yazlık ekilişler başlarken, kırmızı mercimekte bitki çıkışları tamamlandı.

29.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan hububatta gelişme dönemine girildiğini bildirerek, özellikle nisan ve mayıs aylarında alınacak yağışların bitki gelişimi açısından önemine işaret etti.

Hububat ve bakliyat gibi tarım ürünlerindeki bitkisel gelişimi yakından takip eden TMO, yağışlardaki son durum doğrultusunda şubat ayına ilişkin Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi'ni hazırladı.

AA muhabirinin analiz raporundan yaptığı derlemeye göre, şubatta yağışlar mevsim normaline göre yüzde 42, geçen yıla göre yüzde 24 azaldı.

Yağışlar tüm bölgelerde azalış gösterirken, azalış oranı Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yüzde 50'nin üzerine çıktı. Marmara ve Karadeniz bölgeleri ise son 10 yılın en düşük şubat yağışlarını aldı.

Hububatın bitkisel gelişimi açısından İç Anadolu Bölgesi'nde kardeşlenme dönemine girildi. Konya'da sulu arazilerde 4-5 kardeş sayısına ulaşan hububatın bu evresi tamamlanmak üzereyken, kuru arazilerde bitki henüz tarla sathını tam olarak kaplamadı.

Bölgede üst gübreleme işlemleri ay içerisinde başladı. Üst gübrelemenin henüz yapılmadığı arazilerde ise yağış bekleniyor.

Bitkide fizyolojik gelişimin hızlanacağı ve kardeşlenmenin devam edeceği döneme girildi. Yağışa en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde yağışlar bitki gelişimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ülke genelinde nisan ve mayıs aylarında alınacak yağışlar, hububatta bitki gelişimini açısından önem taşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hububat kardeşlenme dönemine geçerken, Adıyaman'da sapa kalkma dönemine giren alanlar bulunuyor.

Son yıllara göre daha ılıman bir kış mevsimi yaşanan Marmara Bölgesi genelinde de hububatta kardeşlenmenin tamamlanmak üzere olduğu belirlendi. Edirne'de de erken ekilen alanlarda bitkilerin sapa kalkma dönemine girdiği tespit edildi.

Arpa ve yulafta yazlık ekilişler başladı.

Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yazlık ekilişler için hazırlık çalışmaları yapılırken, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde arpa ve yulafta yazlık ekilişler başladı.

Bu ürünlerde de dönem itibariyle fizyolojik gelişim hızlanıyor ve kardeşlenme devam ediyor. Bu dönemde üst gübrelemenin de başlamasıyla bitki yağışa daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Kırmızı mercimekte bitki çıkışları tamamlandı

Raporda bakliyat ekilişleri ve gelişimine ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, ekilişleri tamamlanan kırmızı mercimekte bitki çıkışları tamamlanarak fizyolojik gelişim istenilen düzeyde gerçekleşti.

Nohutta da ekilişler İç Anadolu Bölgesi'nde mart ayının ilk haftası itibarıyla başlarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şubat sonunda tamamlandı. Saha kontrollerinde, bitki çıkışlarının başladığı genel olarak herhangi bir hastalık ve zararlı etmenin bulunmadığı gözlendi. Yeşil mercimekte ve mısırda da ekilişler devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMO: Nisan ve Mayıs Aylarındaki Yağışlar Hububatın Gelişimi İçin Önemli - Son Dakika

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