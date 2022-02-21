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TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi - Son Dakika

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

21.02.2022 14:21

- TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi Temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisinin yüzde 1'e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

- TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

VAN - Temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisinin yüzde 1'e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu. TMO'nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağından temel gıda ürünlerine kadar KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından Van'da vatandaşlar adeta TMO ürün satış noktalarına akın etti.

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi
TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi
TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi
TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi
TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi - Son Dakika
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