TMO Tüm Ürünleri Alacak

Bakan Yumaklı: "TMO bu yıl tüm ürünleri almak için çalışmalarını yapıyor"

" Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl kendisine arz edilecek tüm ürünleri almak için gerekli alım çalışmalarını yapıyor, alım fiyatları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor"

"Dondan etkilenen 16 ürün ile ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çiftçimizin yaptığı masrafları ödeyeceğiz, buna Şubat ayında yaşanan don olayı da dahil"

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), bu yıl kendisine arz edilecek tüm ürünleri almak için gerekli alım çalışmalarını yaptığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze Sulama Projesi inşaatındaki incelemelerin ardından beraberindeki heyetle birlikte Karataş ilçesine geçerek Sera Organize Tarım Bölgesi temel atma törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalar uygulamaya devam ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl kendisine arz edilecek tüm ürünleri almak için gerekli alım çalışmalarını yapıyor. 600'ün üzerindeki alım yerinde randevu sistemiyle alımları gerçekleştirecek. TMO alım fiyatları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ürünlerini TMO'ya satmak için bekleyen çiftçilerimiz, taahhütname karşılığında alım yerlerine ürünlerini getirebilirler. ya da lisanslı depolara ürünlerini teslim ederek, ELÜS yöntemi ile yine TMO'ya ürünlerini pazarlayabilirler. Hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

23 yılda 228 milyar liralık tarımsal destek

Son 23 yılda Adana'ya 228 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını kaydeden Yumaklı, "Su ve sulama alanında 140 tesisi hizmete aldık. Kırsal kalkınma desteklerimizle Adana'nın tarım ve orman altyapısını güçlendirdik. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla yaklaşık 4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova ovamızı koruma altına aldık. Bu alanları gıda arz güvenliğimizin teminatı olarak görüyoruz. Adana'ya has 23 ürününün de coğrafi işaret alınmasını sağlayarak markalaşma yolunda büyük bir adım attık. Adana'daki ormanlarımızın yeşiline yeşil katmak için 440 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kozan ilçemizin önemli bir ihtiyacı olan modern hayvan pazarını hayata geçirdik. Üreticimizin önemli bir sorunu olan Akdeniz Meyve Sineğini, yaptığımız çalışmalar sonucunda yönetilebilir hale getirdik"diye konuştu.

Dondan etkilenen 16 ürünün masrafları ödenecek

Şubat ayında Adana'da önemli bir don olayı meydana geldiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, dondan etkilenen ürünlerle ilgili masrafların ödeneceğini belirterek, "Üreticilerimiz bundan etkilendi. İl Müdürlüğümüz vakit kaybetmeden hasar tespit çalışmalarına hemen başladı. Dondan etkilenen üreticilerimizin mazot-gübre desteklerini, çiftçilerimizin TC kimlik numaralarının son hanesine bakmadan tek seferde yatırdık. Dondan etkilenen 16 ürün ile ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çiftçimizin yaptığı masrafları ödeyeceğiz. Buna Şubat ayında yaşanan don olayı da dahil. 6 Şubat depremlerinde yıkılan 51 adet ahırın yapımı için gerekli alt yapıyı oluşturduk. İnşaatlara en yakın zamanda başlayacağız. Depremden etkilenen 51 üreticimizin üretime devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek temel atıldı.