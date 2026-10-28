TMSF'den satış ilanları - Son Dakika
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TMSF'den satış ilanları

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), arsa nitelikli gayrimenkullerden, dükkan nitelikli bağımsız bölümlerden ve tarla vasfındaki gayrimenkullerden oluşan Gaziantep'teki beş ticari ve iktisadi bütünlük ile İzmir'deki bir ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), arsa nitelikli gayrimenkullerden, dükkan nitelikli bağımsız bölümlerden ve tarla vasfındaki gayrimenkullerden oluşan Gaziantep'teki beş ticari ve iktisadi bütünlük ile İzmir'deki bir ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.

Söz konusu satış ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Şahinbey'de bulunan arsa nitelikli gayrimenkullerden oluşan Naksan Plastik Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Şehitkamil OSB'de bulunan Naksan Plastik Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, dükkan nitelikli bağımsız bölümlerden oluşan Naksan Plastik Şehitkamil Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Burak'ta bulunan tarla vasfındaki gayrimenkullerden oluşan Naksan Plastik Şehitkamil Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Sam'da bulunan Naksan Plastik Şehitkamil Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İzmir'de bulunan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. Söz konusu ihalelerde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuGaziantepEkonomiİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: TMSF'den satış ilanları - Son Dakika
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