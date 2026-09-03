TOBB 2027 fuar takvimini açıkladı; İstanbul 173 organizasyonla ilk sırada yer alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOBB 2027 fuar takvimini açıkladı; İstanbul 173 organizasyonla ilk sırada yer alıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB, 2027 yılına ilişkin fuar takvimini yayımladı. Buna göre gelecek yıl 99'u uluslararası olmak üzere toplam 323 fuar düzenlenecek. Fuar sayısında İstanbul 173 organizasyonla ilk sırada yer alırken, sektörel bazda en fazla fuar eğitim alanında yapılacak.

Türkiye genelinde gelecek yıl 99'u uluslararası olmak üzere 323 fuar organize edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2027 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 99'u uluslararası, 182'si ulusal ve 42'si mahalli nitelikte olmak üzere 323 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 46'şar etkinlikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek. Eylül ve kasım aylarını 44 fuarla ekim, 35 fuarla mart ve 33 fuarla nisan ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 173 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u 31 fuarla İzmir, 23 fuarla Ankara, 22 fuarla Antalya ve 12 fuarla Gaziantep takip edecek.

Söz konusu dönemde eğitim sektöründe 56 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 44, gıda sektöründe 34, otomotiv sektöründe 25 ve "diğer" başlıklı kategoride 51 fuar organize edilecek.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB 2027 fuar takvimini açıkladı; İstanbul 173 organizasyonla ilk sırada yer alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:59:52. #7.13#
SON DAKİKA: TOBB 2027 fuar takvimini açıkladı; İstanbul 173 organizasyonla ilk sırada yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement