TOBB, ASO, OSBÜK ve TESK 15 Temmuz'u Anma Mesajları Yayımladı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletin ve devletin daima yanında olduklarını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline yapılan saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür' dedik." değerlendirmesini yaptı.

Türk iş dünyasının, her zaman milletin, devletin ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerini minnetle anıyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız"

ASO Başkanı Seyit Ardıç da 15 Temmuz'un "tek yürek, yek vücut" olmuş bir milletin, demokrasisine nasıl sahip çıktığının en somut örneği olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, Türk milletinin kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Aziz milletimiz, kendi iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiş, demokrasisine canı pahasına sahip çıkmıştır. Millet ve devletin omuz omuza vererek yazdığı 15 Temmuz destanı, dünyanın tüm milletlerine de örnek olmuştur. Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' sözünü şiar edinerek, milli iradeye sahip çıkmanın ve demokrasimizi ilelebet korumanın sorumluluğunu taşıyacağız. Demokrasinin vazgeçilmezliğini bir kez daha vurguladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz."

"Hainlere en büyük cevabı daha çok üreterek verdik"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de FETÖ ve işbirlikçilerinin hain darbe girişiminin, tarihin en büyük ihaneti olduğunu belirterek, "Kahramanlık destanı yazarak bu ihaneti boşa çıkaran, canı pahasına vatanımızı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. OSB camiası olarak FETÖ ve işbirlikçilerinin hain girişimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de tüm Türkiye'de vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde, canları pahasına hain darbe girişimine karşı koyduklarını aktararak, şunları belirtti:

"15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır. Bu dirilişin mimarı olan şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima en müstesna yerde yer alacaktır. Onların gösterdiği kahramanlık, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Milletimizin, o gece meydanlara dökülerek sergilediği destansı duruş, bir kez daha göstermiştir ki Türk milleti hak ve hukukun üstünlüğünden asla ödün vermeyecektir. Ülkemizin huzur ve refahını tehdit eden her türlü hain girişimin karşısında, milletimizle birlikte tek yürek olarak duracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."