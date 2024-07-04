TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'te açılışlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'te açılışlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen açılışlara katıldı ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, TOBB Anaokulu'nun yapımı devam eden projesini inceledi ve Bozüyük Belediye Başkanı ile görüştü. Ayrıca, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantıya katılan Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'ün önemli bir sanayi ilçesi olduğunu vurguladı ve yeni yatırımların ve organize sanayi bölgelerinin kurulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, farklı düşüncelere saygı gösterilmesi gerektiğini ve birbirimize sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini belirtti.

04.07.2024 21:25
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu.

TOBB tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile "154 ilçeye 154 okul projesi" kapsamında Bozüyük'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nda incelemede bulunan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis ve Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'ün önemli bir sanayi ilçesi olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'ün ilçe olmasına rağmen birçok ili geride bıraktığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden birisiniz. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 10 tane Bozüyüklü firmamız var. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımcıları çekmeye ve büyümeye devam etmektedir. Ne kadar büyürse ne kadar gelişirse onlarla mutluluk duyuyoruz. Kesinlikle OSB'nin genişletilmesi ve yeni OSB'nin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, "Hiç kimseyi fikrinden, inancından, siyasi görüşünden, farklı görüşünden dolayı dışlamayalım. Allah bize beyin vermiş. Beyin de düşürmek için. Düşünen adam farklı düşünür. Farklı düşünüyor diye dışlamayın. Bizim ihtiyacımız birbirimize olan sevgimiz. Birbirimizin kusurunu aramayın. Onun için kusuru bırakıp çözümü noktasında ne yapacağız ona bakmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Bilecik, Bozüyük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'te açılışlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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