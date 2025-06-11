TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa İş Dünyası ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa İş Dünyası ile Bir Araya Geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa İş Dünyası ile Bir Araya Geldi
11.06.2025 17:38  Güncelleme: 17:41
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Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir araya geldi. Manisa iş dünyasına moral olan programda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz iş dünyasında yaşanan sorunları Başkan Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren tüm oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na da geniş bir bölüm ayıran Başkan Hisarcıklıoğlu, Manisa iş dünyası ile Mansia TSO oda hizmet binasında gerçekleşen toplantısında bir araya geldi.

"Manisa'nın sesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Manisa il ve ilçe oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarının da bulunduğu toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz., "Öncelikle geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Göz yaşları ve dualar ile kendisini son yolculuğa uğurladık. Tekrardan Allah'tan rahmet eylesin. Kederli ailesine sabır, Manisa'mıza ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun çok önemli bir değerimizi kaybettik. Sayın Başkanımızın odamızı ve şehrimizi ziyareti bizler için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Manisa TSO olarak, ülkemizin en köklü ve aktif odalarından biri olmanın sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayisi, tarımı ve ihracatıyla ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan Manisa'nın sesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa, organize sanayi bölgeleri, güçlü ihracat altyapısı ve nitelikli iş gücüyle Türkiye'nin üretim üslerinden biridir. Özellikle elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv yan sanayi ve tarım ürünleriyle markalaşmış bir kenttir. Ancak bu potansiyeli daha da ileri taşımak için bazı yapısal sorunlarımızın çözülmesi gerekmektedir. TOBB'un liderliğinde yürütülen projeleri ve reel sektörün taleplerine verdiğiniz güçlü desteği takdirle izliyoruz. Bizler Manisa TSO olarak, her zaman üretimin, istihdamın ve ihracatın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. TOBB'un liderliğinde iş dünyamızın geleceğine umutla bakıyoruz. Zat-ı alinizin bu nazik ziyareti, bize hem moral hem de motivasyon kaynağı olmuştur. Sizi her zaman Manisa'da görmekten büyük onur duyarız." dedi.

"Tüm talep ve önerilerinizin takipçisi olacağım"

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm vaktini kendilerini dinlemek için ayıracağını ifade ederek, "Öncelikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'e Allahtan rahmte diliyorum. Buraya gelmeden önce ailesine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taziye ziyaretinde bulunduk. Üzücü bir olay. Hepimizin başı sağ olsun. Manisa tarım ve sanayide ülkemizin öncü şehirleri arasında yer alıyor. Biz TOBB olarak desteğimize ihtiyaç duyduğunuz her çalışmada yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, sizden aldığım her türlü talep ve öneriyi ilgili bakanlıklara iletmek üzere aranızdayım. Benim asli görevim bu. Tüm talep ve önerilerinizin takipçisi olacağım." dedi.

Konuşmalarından ardından katılımcılardan gelen tüm sorulara içtenlikle cevap veren ve yaşanılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri üreten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda katılımcılar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa İş Dünyası ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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