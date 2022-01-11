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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi

11.01.2022 10:29
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız ve Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız ve Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

TOBB'da gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürerken, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş Ereğli ilçesindeki yatırımlar ve ekonomik gelişmeler hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bilgiler verdi. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli ilçesine TOBB tarafından bir okul yapılmasını talep etti. Talebi sıcak karşılayan Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli ilçesine TOBB olarak Kdz. Ereğli'ye okul yapacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyareti değerlendiren Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, okul müjdesinden dolayı teşekkür etti. Başkan Keleş açıklamasında "Bugün Başkan Yardımcımız Tasin Tanyıldız ve Genel Sekreterimiz Gündüz Acar ile birlikte TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. TOBB Başkanımız bizi çok sıcak karşıladı ve kendileri ile yaklaşık 1 saat süren samimi bir sohbet gerçekleştirme imkanı bulduk. Kendisinden Kdz. Ereğli'ye okul yapılmasını talep ettik ve bu talebimizi çok sıcak karşıladı. Kdz. Ereğli'ye TOBB tarafından bir okul yapılacağının sözünü verdi bizlere. Ereğli'ye selamlarını gönderdi ve en yakın zamanda Kdz. Ereğli'ye gelerek üyelerimizle buluşmak istediğini ifade etti. Kdz. Ereğli açısından çok faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. Ben buradan bir kez daha TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na Kdz. Ereğli'ye okul müjdesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi

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Arslan Keleş, Zonguldak, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kdz. Ereğli'ye okul müjdesi - Son Dakika
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