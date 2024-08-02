TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Silifke\'deki hizmetler 5 yıldızlı

Ekonomi

MERSİN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Silifke'de bizim üyelerimiz tam 5 yıldızlı hizmet alıyor. Paris, Berlin, Londra'daki bir üye hangi standartta hizmet alıyorsa Silifke'deki de aynı standartta hizmet alıyor" dedi.

Mersin'in Anamur ilçesi ile KKTC arasındaki yeni deniz ulaşım hattının açılış törenine katılmak üzere Anamur'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, öncesinde Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, iş adamları ile bir araya geldi. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar tarafından karşılanan Rifat Hisarcıklıoğlu ve Elvan'a çiçek takdim edildi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette oda başkanı Nurettin Kaynar, kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde hizmet verdiklerini söyledi.

"Alınan hizmet 5 yıldızlı"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Silifke 100 yıldır ticaretin merkezi olduğunun en somut göstergesidir. Burada vermiş olduğumuz hizmet tam 5 yıldızlı. Bu puan, burayı derecelendiren akreditasyon kurumunun verdiği puan. Yani Silifke'de bizim üyelerimiz tam 5 yıldızlı hizmet alıyor. Paris, Berlin, Londra'daki bir üye hangi standartta hizmet alıyorsa Silifke'deki de aynı standartta hizmet alıyor. Yoğurdumuza, çileğimize coğrafi işaret aldık. Sizleri kutluyorum" dedi.

"Birbirinizle ayrışmayın"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise Silifke'nin öneminden bahsederek, "Silifke ülkemizin en güzide ilçelerinden. Birlikte güçlü olun. Ayrıştığınız takdirde bir yere varamazsınız. Bunun en güzel örneğini Rifat başkanımız sergiliyor. İl il, ilçe ilçe geziyor, dinliyor ve sizin sorunlarınızı hükümetle paylaşıyor. Sizi sahipleniyor. Her biriniz Silifke için ve Türkiye için çalışıp bu doğrultuda ilerlemelisiniz" diye konuştu. - MERSİN