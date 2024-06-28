TOBB Başkanı: Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkması olumlu bir gelişme

Ekonomi

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, " Türkiye'nin, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması olumlu bir gelişmedir" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, bu durumun Türkiye'nin ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması olumlu bir gelişmedir. Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır. Bu önemli gelişmede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." - ANKARA