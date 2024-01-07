TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Yeni Dönem Yol Haritasını Belirledi

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu, yeni dönem yol haritası belirledi.

Bursa Ticaret Borsası bünyesinde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu, ilk toplantısını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenledi. Toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, il-ilçe Kadın Girişimci Kurullarının temsilcileri, sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı.

"Kadın girişimcilerimizin ekonomiye katkısı göz kamaştırıcı"

Toplantının açılışında konuşan TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 30 ile ortalamanın altında olduğunu, Bursa'nın bu konuda yüzde 33,5 ile ülke ortalamasının üzerinde olsa da yeterli olmadığını belirtti. Girişimcilik ile ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yapan Şen, "Girişimcilik, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal ilerlemenin anahtarıdır. Türkiye ve dünya genelindeki verilere göre, kadın ve genç girişimcilerin ekonomiye katkıları göz kamaştırıcıdır. Bizler de TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak, Bursa'nın ve Türkiye'nin kalkınmasının yanında adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Eğitim ve inovasyonla yeni nesil girişimciler yetiştireceğiz"

Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler ile kadınların ve gençlerin girişimcilik alanında daha fazla temsil edilmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Sabriye Şen, "Eğitim ve mentorluk programları, özellikle üniversitelerimiz olmak üzere ortaya koyacağımız yeni iş birlikleri ve yenilikçi projelerle, bu potansiyeli hep birlikte harekete geçireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türk kadınının gücüne, becerisine, zekasına yakışır bir şekilde çalışmak, üretmek ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmak adına, Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak daha fazla üretecek ve ülkemize genç ve dinamik kadın girişimciler kazandıracağız" diye konuştu.

"Kadınlarımızın güçlenmesi ekonomik hedeflerimizin anahtarı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesinin yolunun kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçtiğini ifade eden Başkan Burkay, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için; kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri alması, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olması anahtar bir role sahip" dedi.

"Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız"

Türkiye'nin kadın erkek tüm bireylerin enerjisine, üretkenliğine ve deneyimine ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bugün yüzde 14 kadın girişimci oranı, yüzde 30 işgücüne katılım oranı, mevcut eğitim ve verimlilik düzeyi ile hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. 85 milyonluk bir ülkede 20 milyondan fazla kadınımızı evde oturtarak bir başarı hikayesi yazamayız. Refah seviyemizi yükseltmek ve güçlü bir geleceğe ulaşmak istiyorsak, girişimci ruhu yüksek ve cesur kadınlarımızın ekonomiye katkısını artırmak zorundayız. BTSO olarak kadınların ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi ve kadın girişimcilerimizin teşvik edilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yeni dönemde Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürecek TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulumuzun tüm projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Kurulumuza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur da iş kadınlarının Bursa'nın ekonomik başarılarındaki kritik rolüne vurgu yaptı. Onur, "Bursa Ticaret Borsası olarak, Türkiye ekonomisinin göz bebeği Bursa'nın, bugüne kadarki başarılarında hiç şüphesiz ki iş kadınlarımızın payı büyüktür. Borsa olarak bizler de bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarda girişimciliği ve kadınlarımızı odağına alan çok sayıda projeyi, başarılı bir şekilde hayata geçirdik. İnanıyorum ki, Kadın Girişimciler Kurulu olarak yeni dönemde Bursa'ya yeni kadın girişimciler kazandırmak adına yoğun çaba sarf edeceksiniz" diye konuştu.

"Bursa TB olarak kadınlarımıza desteğimiz sürecek"

Girişimciliğin ruhunda yenilik ve üretimin yattığını ifade eden Gökhan Onur, iş dünyasında hızlı değişimlere ayak uydurmanın, sürekli öğrenmenin gelişmenin önemine dikkat çekti. Girişimciliğin sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi, tutku ve keşif yolculuğu olduğunu dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, "Bursa Ticaret Borsası olarak, iş kadınlarımızın her yanlarında olduğumuzu ve gerçekleştireceğiniz projelerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek sağlamaktan memnuniyet duyacağız. Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen nezdinde, iş hayatında en büyük farkını; pes etmeden, sabırla, istikrarla, titizlikle yürüttüğü tüm çalışmalara yansıtan siz değerli iş kadınlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem yol haritası belirlendi

Açılış konuşmalarının ardından TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri yeni dönem projelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunarak, izleyecekleri yol haritasını belirledi. Kadın ve sürdürülebilirlik odaklı projelere ilişkin yapılan detaylı sunumların ardından çalışma grupları belirlenirken, ortak akıl toplantılarının devam edilmesine karar verildi. - BURSA