TOBB\'dan Arabuluculuk Vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tahkim ve arabuluculuk gibi yargıdaki iş yükünü azaltacak, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemlerin iş dünyasında yaygınlaşmasına gayret ettiklerini söyleyerek, "Arabuluculuğa gelen dosya sayısı 7.5 milyonu geçmiş ve 4.5 milyondan fazlası da anlaşmayla sonuçlanmış" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, "Yargı camiamızın da destekleriyle, tahkim ve arabuluculuk gibi, yargıdaki iş yükünü azaltacak, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemlerin, ülkemizde ve iş dünyamızda yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Bu kapsamda TOBB bünyesinde, UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduk. Başkanlığını, Adalet Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş Cemil Çiçek üstlendi ve onun yönetiminde bu merkezler hızla gelişti. Odalarımız da bu konuyu sahiplendi ve kendi bünyelerinde merkezler açarak arabuluculuğun yaygınlaşmasını sağladı. Halen 60 ildeki Oda ve Borsalarımız bünyesinde, TOBBUYUM koordinasyonunda çalışan 126 Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde yaklaşık bin 200 arabulucu görev yapmaktadır. TOBB UYUM Akademiyle, arabuluculara ihtiyaç duydukları her alanda eğitimler veriyoruz. Kayseri Ticaret Odamız bünyesinde de, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyet gösteriyor. Gelişmiş ekonomilerde, ticari uyuşmazlıkların yüzde 75'i, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle sonuçlandırılıyor. Standart adli yargıya, 4 ihtilaftan sadece 1'i gidiyor. Bizde de bu sistemin kullanımı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar arabuluculuğa gelen dosya sayısı 7,5 milyonu geçmiş ve 4,5 milyondan fazlası da anlaşmayla sonuçlanmış. Bu sayede, yargının üzerindeki büyük bir yük azaltılmış. Her dosyanın en az 2 tarafı olduğuna göre, 9 milyon vatandaşımız, mahkemeye gitmeden el sıkışarak ve helalleşerek anlaşmış. Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitmiş, yani adalete erişim hızlanmış. Ticareti kolaylaştıracak, ekonomiyi ve yargı sistemimizi güçlendirecek her düzenleme, bizim için önemlidir ve değerlidir" şeklinde konuştu.

"İşçi alacaklarına ilişkin davalarda zamanaşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla indirilmesi yönünde beklentimiz var"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise; "İşçi alacaklarına ilişkin davalarda zamanaşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla indirilmesi yönünde beklentimiz bulunmaktadır. Bu değişiklik, iş dünyasında hukuki öngörülebilirliği artıracaktır. Maaş hacizlerine ilişkin uygulamalar, son dönemde iş dünyasının en sık dile getirdiği sorunlardan biridir. Bildiğiniz gibi maaş ve ücretlerin bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı firmalarımız bankalar aracılığıyla çalışana ödeme yapmaktadır. Maaş haczi olması halinde işverenin çalışanın maaşından kesip icra dosyası hesabına yatırması zorunluluktur. Bu da hem ilave iş yükü getirmekte hem de icra dosyalarındaki eksiklik veya tebligat ulaşmaması gibi nedenlerle işverenlerin mallarına haciz konulması, ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Küçük tutarlı alacaklar için uygulanan katı tutumun, büyük ölçekli borçlarda dahi görülmeyen bir esneklikle çelişmesi, adalet duygusunu zedelemektedir" dedi.

"İş Kanunu'nun ekonomi dostu bir yaklaşımla güncellenmesini talep ediyoruz"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da; Kayseri iş dünyasının taleplerini sıralayarak, "İş Kanunu'nun ekonomi dostu bir yaklaşımla güncellenmesini talep ediyoruz. Kamu kaynaklı haciz uygulamalarında, özellikle vergi daireleri ve SGK tarafından borç tutarını çok aşan banka hesap blokajları yapılması, firmaların nakit akışını ve ticari faaliyetlerini ciddi şekilde aksatmaktadır. Personel maaşlarına gelen hacizlerin doğrudan işveren üzerinden değil, maaşın yatırıldığı banka aracılığıyla yürütülmesi ise hem idari yükü azaltacak hem de süreçleri sadeleştirecektir. Yeni başlayan çalışanlar için deneme süresinin 6 aya çıkarılması, kötü niyetli tazminat taleplerinin önüne geçecektir.

İşten ayrılan personelin geriye dönük hesaplamalarda dava açma süresinin 5 yıldan 1 yıla indirilmesi, işverenin hukuki risklerini minimize edecektir. İlamsız icra takiplerinde özellikle Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kanalıyla yapılan tebligatlar, yeterli farkındalık ve dijital okuryazarlık düzeyine ulaşılmamış olması nedeniyle ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle, öğrenilmemiş tebligatlara karşı genişletilmiş itiraz hakkının tanınması yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gülsoy; "İş dünyası olarak enerjilerini mahkeme koridorlarında değil, üretim, yatırım ve ihracatta harcamak istediklerini kaydeden KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise; "Amacımız; üretimle, istihdamla ve ihracatla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Bizler, devletimize ve sizlere güveniyoruz. Dünyada ve ülkemizde bir takım olumsuzluklara rağmen enseyi karatmadan tam gaz üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve ihracatımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ