TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Üyeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Üyeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Üyeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nu ziyaret etti

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan ve Kurul üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, Eskişehir'de yürüttükleri çalışmalar ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Turan, genç girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini Hisarcıklıoğlu'na iletti. Hisarcıklıoğlu ise genç girişimcilerin başarılı çalışmalarını takdir etti ve başarılar diledi.

21.05.2024 12:12
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TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan ve Kurul üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, Eskişehir'de yürüttükleri çalışmalar ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Turan, Kurul olarak düzenledikleri etkinliklerde gençlerle bir araya geldiklerini, genç girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların aşılması için önerdikleri çözüm yollarını Hisarcıklıoğlu'na iletti. Turan ayrıca, Eskişehir'in girişimcilik potansiyelini artırmak için planladıkları yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilerin enerjisinin ve inovatif düşüncelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, Eskişehir'deki genç girişimcilerin başarılı çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, "TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Yusuf Melih Turan ve Kurul üyelerimizi Birliğimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Genç girişimcilerimiz ile gurur duyuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Üyeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Üyeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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