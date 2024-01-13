TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu 5. Dönem Gala Programı düzenlendi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Konya İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından bir otelde 5. Dönem Gala Programı düzenlendi. 4. Dönem Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Gürbüz ve ekibi görevini Mehmet Erhan Öncan'a devretti. 4. Dönem Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gürbüz'ün veda konuşmasın ardından Konya İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan kısa filmle 1 yıl içerisinde yapılan etkinlikler hatırlatıldı. 5. Dönem Konya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Erhan Öncan da yeni dönemde yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Programda konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, genç girişimcilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOBB Konya Genç Girişimciler Kuruluna teşekkür etti. Başkan Öztürk, bugün dünyada Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de zulümler yaşandığını belirterek, "Son dönemde bütün bunlara baktığımızda üzülüyoruz, kahroluyoruz. Sadece üzülmek yetmiyor. Engelleyemiyorsak üzüntülerin de bir anlamı yok. Bütün bunları engelleyebilmenin, bu zulümleri, ahlaksızlıkları, düşkünlükleri ortadan kaldırabilmenin bir tane yolu var. Güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olmak da ekonomi ile ilgili. Ekonomimizin güçlü olması gerekiyor. Ekonominin gücü de girişimcilerdir, yani sizlersiniz. Eğer sizler bu girişimcilik kültürünü devam ettirebilir ve gerçekten ülkemizi ekonomik anlamda daha güçlü bir noktaya getirebilirseniz, bu dünyada inanın hiçbir tanesi olmayacaktır. O yüzden belki de sorumluluğu en fazla olan insanlar başta tabii ki bizler olmak üzere salonda bulunan genç kardeşlerimizde olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisi son 15-20 yılda yapılan çalışmalarla dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisine girdi. Bu dünyada yaşananların ortadan kaldırılabilmesi için Türkiye ekonomisin ilk 10'a belki de ilk 5'e girmesi gerekiyor. Bu da yine sizlerin omzundadır. Bizlerin belli bir noktaya getirebildiğimiz bu sürekliliğin devam edebilmesi, bu güçlenmenin devam edebilmesi için sizlerin çok daha fazla girişimci olabilmeniz, çevrenizdeki insanları bu süreçler içerisine dahil edebilmeniz, helalinden kazanıp helalinden harcayacak girişimcilerin olmasının bu tip program ve etkinliklerle olacağını düşünüyorum" dedi.

Genç Girişimciler Kurulunu tebrik eden Konya Valisi Vahdettin Özkan da, geçmiş dönemde hizmet eden genç girişimcilere teşekkür ederek, görevi devralan 5. Dönem Konya Genç Girişimciler Kuruluna başarılar diledi.

Program, 4. Dönem Konya İl Genç Girişimciler Kurulu başkan ve ekibine ödüllerin verilmesin arından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KONYA