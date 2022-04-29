TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı - Son Dakika
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TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı

29.04.2022 16:34
TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) kurulan Türkiye Ticaret Merkezi'nin Anadolu'daki bütün iller ve Trabzon için büyük bir şans olduğunu bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) kurulan Türkiye Ticaret Merkezi'nin Anadolu'daki bütün iller ve Trabzon için büyük bir şans olduğunu bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TOBB iş birliğiyle düzenlenen tanıtım toplantısında TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Şikago kentinde kurulan Türkiye Ticaret Merkezi'nin Trabzon'un iş insanlarına tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacısalihoğlu, oda üyelerinin ABD'ye ihracat yapmak istediklerini ve buradan başarı hikayesi çıkartmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hacısalihoğlu, oda üyelerine yurt dışına açılmaları konusunda destek verildiğini ve ihracata başlamanın önemine işaret ederek, "ABD'nin Şikago şehrinde Türkiye Ticaret Merkezi açıldı. Bu Anadolu'daki bütün illerimiz ve Trabzon için büyük bir şanstır. ABD'ye, ihracata odaklanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin oda üyelerine verilen destekleri en iyi şekilde kullanmalarına olanak sağlamak olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"ABD pazarı bizim için çok önemli bir pazardır. Nüfusu çok fazla, alım gücü çok yüksek. Bu ülkeye ihracat gerçekleştirmek artık çok zor değil. Malımızı bir konteynıra yüklemek yeterli. Bütün işlemleri ve ihracatı gerçekleştirmede ABD'nin Şikago şehrinde açılan Türkiye Ticaret Merkezi'nin destekleri var. Bu hizmetin sağlanmasında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na camiamız adına teşekkür ediyorum."

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu ise TOBB tarafından ABD'de faaliyet göstermek üzere Şikago'da ilk Türk Ticaret Merkezi'nin kurulduğunu aktardı.

Ciritoğlu, ABD'nin 2,5 trilyon dolarla dünyanın en büyük ithalatçısı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"ABD 350 milyonu aşan nüfusa sahip, 17 trilyon doları aşan gayri safi yurtiçi hasıla ile serbest piyasa ekonomilerinin global lideri ve dünyanın en büyük tüketici ülkesi. Her kaliteden ürünü ithal ediyor. Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi için köprü rolü oynaması planlanan TOBB Türkiye Ticaret Merkezi Şikago'nun tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik ortaklıkların oluşturulması ve doğrudan yatırımlar olmak üzere 4 ana stratejik hedefi vardır."

Türk profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis vizyonuyla hizmet vermeye 2020 yılının Ekim ayı sonu itibarıyla başlandığını aktaran Ciritoğlu, "Hedef sektörlerimiz, makina ve mekanik cihazların aksam ve parçaları, elektrikli makina ve cihazlar aksam ve parçaları, otomotiv yan sanayi ve yedek parçaları, mobilya, plastik, kauçuk ve kimyasal ürünler, inşaat malzemeleri, doğal taş, çimento, tekstil ve hazır giyim, PPE Ürünleri, Gıda ürünleri ve diğer hızlı tüketim malları, demir ve çelik ile demir ve çelikten eşyalar, hava taşıtları aksamı ve yedek parçaları ile alüminyum ve alüminyumdan eşyalardır." ifadelerini kullandı.

TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı
TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı
TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Trabzon'da tanıtıldı - Son Dakika
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