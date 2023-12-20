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Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
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Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi

Tofaş Otomobil Fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler, fabrika yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı.

20.12.2023 - 09:18,  Güncelleme: 10:02
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MESS sendikası tarafından 2023 - 25 toplu iş görüşmeleri sonrası yüzde 35'lik ücret zammını beğenmeyen Tofaş işçileri fabrika yemekhanesinde bir araya gelip yüzde 35'lik ücret zammı teklifine tepki gösterdi.

Tofaş işçilerinden yüzde 35'lik zamma tepki! Yemekhanede çatal bıçakları masaya vurup eylem yaptılar

"YÜZDE 35 ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"

Türk Metal Sendikası adına yemekhanede işçilere bildiri okuyan Türk Metal Sendikası Tofaş Bölge Sorumlusu Mustafa Molla, "2023 - 25 toplu iş sözleşmelerinde 3,5 ayı geride bıraktık. Bu zaman zarfında elimizde sadece işveren sendikası MESS tarafından bize dayatılan yüzde 35'lik bir ücret zammı teklifi var. Yoksulluğun alıp başını gittiği, enflasyon canavarının ücretlerimizi erittiği bir dönemde onca görüşmeye rağmen bize diretilen yüzde 35'lik komik ücret zammını Türk Metal Sendikası olarak kabul etmiyoruz. Eylemlerimize bugün buradan başlıyoruz." dedi.

Tofaş işçilerinden yüzde 35'lik zamma tepki! Yemekhanede çatal bıçakları masaya vurup eylem yaptılar

ÇATAL BIÇAKLI EYLEM

Ardından yemekhanedeki işçiler ellerindeki çatal bıçakları hep birlikte masalara vurup ücret zammına bu şekilde tepki gösterdiler.

Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİYE ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN İŞ VERENDEN İZİN ALARAK BU KONUŞMAYI VE EYLEMİ YAPDIĞINA EMİN OLUNUZ;ENİNDE SONUNDA 5'E İMZA ATACAK OLAN SENDİKA ŞİMDİDEN GÜNAY KEÇİSİ İLAN EDİLMEMEK İÇİN KENDİNCE ÇARE ÜRETİYOR...OLAN YİNE İŞÇİYE OLACAK.. Yanıtla 14 2

Türkiye, Tofaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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