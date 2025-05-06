Tofaş Nisan'da Kazandırdı, Otokar Düşüşte

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden sadece Tofaş nisan ayında yatırımcısına kazandırırken, en fazla düşüş Otokar'ın hisselerinde görüldü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD ile Çin arasındaki olası tarife görüşmelerine yönelik iyimserlikler artarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına yönelik uyguladığı yüzde 25 ilave gümrük vergisini gevşeteceğine yönelik haber akışı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Küresel pay piyasalarında tarife atmosferinin yumuşamasına yönelik beklenti artarken, sektörel bazda alınan yatırım kararları, anlaşmalar ve finansal tablolar hisse değerlerinde oynaklığa yol açıyor. Bununla birlikte BIST 100 endeksinin yaklaşık 10 aydır dar bantta hareketini sürdürmesi de hisse oynaklıklarında etkili oldu.

Nisanda Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'sinin hisse fiyatı düşerken, tek şirketin hisseleri değer kazandı. Nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Tofaş yüzde 11,5 ile hisseleri tek değerlenen otomotiv şirketi oldu. Nisanda 3 otomotiv şirketi yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklarken, bunlardan ikisi bu dönemde kar elde ettiğini duyurdu.

Rekabet Kurulu geçen ay, Stellantis'in Tofaş tarafından devralma işlemini onayladı. Buna göre Rekabet Kurulunca, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınması işlemine, yatırım ve dağıtım taahhütler kapsamında onay verildi.

Geriye kalan şirketlerin hisse değeri düştü

Geçen ay Otokar hisseleri yüzde 24, TürkTraktör hisseleri yüzde 20,9, Doğuş Otomotiv yüzde 15, Ford Otosan hisseleri yüzde 14, Tümosan Motor ve Traktör yüzde 11,1 Karsan Otomotiv yüzde 9,5, Anadolu Isuzu yüzde 7,1 değer kaybetti.

Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında, Otokar yılın ilk çeyreğinde 463 milyon 335 bin lira net zarar açıkladı. Ayrıca şirket, Cobra II zırhlı araçlarının Romanya'da üretimi için Automenicanica SA ile ortak girişim anlaşması imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulacak ortak girişim şirketiyle, Cobra II 4X4 zırhlı araçlarının yerel üretimini yapmak ve ülkenin savunma sanayisi kabiliyetinin gelişmesi amaçlanıyor.

TürkTraktör ilk çeyrekte 236,3 milyon lira net dönem karı açıkladı. Bu dönemde Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 64'ünü, ihracatının ise yüzde 71'ini karşılayan TürkTraktör'ün toplam cirosu 12 milyar 723 milyon lira, faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Doğuş Otomotiv ise 2025 yılı ilk çeyreğine ait finansal tablolarını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Bununla birlikte şirket geçen ay yapılan genel kurulda yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolarını kabul edildiğini, yönetim kurulu üyelerinin ibra edildiği duyurdu. Ek olarak nakit temettü olarak 6 milyar lira dağıtılmasına karar verildiğini ve dağıtım tarihinin belirlenebilmesi için yönetim kurulunun yetkilendirildiğini bildirdi.

Ford Otosan'ın yılın ilk çeyreğine ilişkin yayımladığı faaliyet raporunda, şirketin Türkiye otomotiv pazarında payının yüzde 7,1 gerilediği bilgisi yer aldı. Şirket yılık ilk çeyreğinde 6,5 milyar lira net kar elde etti. Net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 51 geriledi. Geçen yılın aynı döneminde net kar 12,4 milyar lira, 2024 4. çeyrekte ise 13,2 milyar liraydı.

Tümosan Motor ve Traktör ise yeni nesil ürünlerini ilk kez Konya Tarım Fuarı'nda tanıttı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurusuna 24 Nisan tarihli bülteninde onay verildiğini aktardı.

Anadolu Isuzu pay başı net 1,6865 lira temettü dağıtacağını kesinleştirdi.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada yer almaya devam etti

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, nisan ayını 314 milyar 415 milyon 360 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı, 100 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş, 60 milyar 790 milyon 626,6 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 45 milyar 270 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 43 milyar 10 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 13 milyar 834 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 9 milyar 568 milyon lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 162 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2024 Mart ve Nisan 2025 kapanış fiyatı, değişimi ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2025 Mart kapanış fiyatı (TL) 2025 Nisan kapanış fiyatı (TL) 2025 Nisan aylık değişim (yüzde) 2024 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL) Tofaş 205,1 179,3 200 11,5% -2,5% 100.000.000.000 Anadolu Isuzu 66,1 59,1 54,9 -7,1% -16,9% 13.834.800.000 Karsan Otomotiv 12,11 11,25 10,18 -9,5% -15,9% 9.162.000.000 Tümosan 118,4 93,6 83,2 -11,1% -29,7% 9.568.000.000 Ford Otosan 937 1041,6 896 -14,0% -4,4% 314.415.360.000 Doğuş Otomotiv 193,8 229,1 195,5 -15% 0,9% 43.010.000.000 TürkTraktör 750 768,03 607,5 -20,9% -19,0% 60.790.626.563 Otokar 484,5 493,75 377,25 -24% -22,1% 45.270.000.000

Kaynak: AA