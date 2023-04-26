Togg CEO'su Gürcan Karakaş: Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz - Son Dakika
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Togg CEO'su Gürcan Karakaş: Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz

26.04.2023 19:36

Yerli araçların teslimat tarihleri ve adedine ilişkin açıklamalarda bulunan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, sene sonuna kadar 28 bin araç imal edileceğini açıkladı. Karakaş, "Mayıs ve Haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi artıracağız. Mayıs ayında 1000'in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini yer verdi.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, teslimat tarihlerine ve adedine ilişkin merak edilenleri cevapladı. BloomberHT'de canlı yayına katılan Karakaş, Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracın teslim edileceğini açıkladı.

"MAYIS'TA 1000'İN ÜZERİNDE ARAÇ TESLİM EDECEĞİZ"

Karakaş, "Mayıs ve Haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi artıracağız. Mayıs ayında 1000'in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

"ARAÇLARIN İTALYA'DA ÜRETİLDİĞİ İDDİALARI ASILSIZ"

Togg araçlarının İtalya'dan getirildiği yönünde sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karakaş, "Togg yurt dışından alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum" diye konuştu.

"SERİ ÜRETİMDE ARAÇ SAYISI 200'Ü GEÇTİ"

Şu ana kadar seri üretim kapsamında 200'ün üzerinde araç üretildiğini belirten Karakaş, "Geçen sene Mayıs sonunda deneme ve üretime başladık. Regülasyonlar gereği 92 adet testten geçmemiz lazım. Bu süreçte yüzlerce araç ürettik. 23 Mart'a kadar birçok araç üretip teste gönderdik, 300'ün üzerinde araç üretmişizdir. Biz kendimiz 26 tanesiyle test filosu içerisinde ülkemizde dolaşmakta, geri bildirim ve ölçümlerde kullanmıyoruz. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200'ü geçti" diye konuştu.

"YIL SONUNA KADAR 28 BİN ARAÇ ÜRETECEĞİZ"

Karakaş, "Yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz. Bu oldukça iddialı bir hedef. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Sene sonuna kadar 28 bin akıllı cihazımızı teslim etmiş olacağız. Piyasada elektrikli araçlara bir dönüş var, bu bizi memnun ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Aylık 1000 araç üretmek milletin aklıyla akay etmektir. Rakamla anlatayım Çin yılda 18 milyon araç üretiyor.... En düşük üretim 4700 adetle Şili de gerçekleşmektedir. Bu şartlarda gayret edersek Şili ve birkaç ülkeyi geride bırakabiliriz. Cevap Yaz 12 27 Yayından Kaldır
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Togg CEO'su, araçların İtalya'da üretildiğine ilişkin iddialara son noktayı koydu: Bunlar fantezi ürünü Togg CEO'su, araçların İtalya'da üretildiğine ilişkin iddialara son noktayı koydu: Bunlar fantezi ürünü

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Son Dakika Ekonomi Togg CEO'su Gürcan Karakaş: Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg CEO'su Gürcan Karakaş: Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz - Son Dakika
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