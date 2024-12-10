Tohumculuk Kongresi Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tohumculuk Kongresi Antalya'da Başladı

Tohumculuk Kongresi Antalya\'da Başladı

8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi, Antalya'da sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

10.12.2024 14:18
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Ulusal ve uluslararası düzeyde sektör paydaşlarının bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunacakları 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Mustafa Altuğ Atalay, tohumun bitkisel üretim ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretimin, yeterliliğin, beslenmenin temeli olan tohumun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çeken Atalay, "Tohumlar sadece tarım ve biyolojik çeşitlilik açısından değil, ekonomik ve sosyal açıdan da büyük öneme sahiptir. Dünya genelinde tohum ticareti büyük bir endüstri haline gelmiştir. Yüksek kaliteli tohumların üretimi, satışı ve dağıtımı tarımsal kalkınma ve gıda güvencesi açısından bütün ülkeler için kritik önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyada tohumluk ticaretinin 70 milyar doların üzerinde olduğuna işaret eden Atalay, Türkiye'de tohumluk üretimi ve ticaretinin 2006'da yürürlüğe giren ilgili kanunla büyük bir ivme kazandığını belirtti.

Atalay, Türkiye'de 2002'de yaklaşık 8 bin bin ton sertifikalı tohum ihracatından 17,3 milyon dolar gelir sağlanırken, 2023'te 89,4 bin tonla yaklaşık 330 milyon dolar ihracat geliri elde edildiğinin altını çizdi.

Son 20 yılda sertifikalı tohum ihracatının miktar açısından yaklaşık 10 kat, gelir açısından ise 19 kat arttığı bilgisini paylaşan Atalay, "Sektördeki rakamlar ülkemizin tohumculuk sektöründe kaydettiği büyük ilerlemeyi ve uluslararası pazarda kazandığı gücü göstermektedir." diye konuştu.

"Kongrede, yeni tarım politikaları değerlendirilecek"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler de kongre boyunca tohumluk üretim teknolojilerinden biyoteknolojiye, yapay zekadan tarım politikalarına kadar çok önemli konu başlıklarının ele alınacağına işaret ederek, "Kongrede, yeni tarım politikaları, su ve finansman gibi kritik konular alanında uzman temsilciler tarafından değerlendirilecek. Katılımcılarımızın soruları yanıtlanacak, sektörümüzün geleceği tekrar masaya yatırılacak. Bu kongre, tohumculuk sektöründe uluslararası işbirliğini güçlendirecek, yeni ufuklar açacaktır." şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılık sektörünün son yıllarda büyük bir değişim süreci yaşadığına vurgu yapan Güler, "Stratejik politikalar, üreticilerimize sunulan destekler sayesinde tarım sektörümüz kesintisiz bir büyüme performansı sergiliyor. Bunda tohumculuk sektörünün elbette payı çok büyüktür." dedi.

Güler, tohum sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 130'a ulaştığının altını çizerek, Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı yaptığını kaydetti.

Kamu ve özel sektörün tohumculuk üzerine AR-GE çalışmalarının artarak devam ettiğini belirten Güler, ülkenin başarısında yapılan bu çalışmaların öneminin büyük olduğunu dile getirdi.

Kongrede, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1700 sektör paydaşının katılımıyla tarım sektörü ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tohumculuk Kongresi Antalya'da Başladı - Son Dakika

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