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'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı - Son Dakika

'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı

19.11.2021 12:45
'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı

Kilis'te, 'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' projesi kapsamında 520 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Kilis'te, 'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' projesi kapsamında 520 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresinin desteğiyle Kilis ve ilçelerindeki bin 170 çiftçiye dağıtılan 520 ton ekmeklik, makarnalık buğday tohumu 26 bin dekar alana ekilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı konuşmada, 2 milyon bütçeli 520 ton makarnalık ile ekmeklik buğday tohumu dağıttıklarını ifade ederek, "Biliyoruz, çiftçilerimizin sorunları var, sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada böyle bir sorun var. Özellikle kuraklık krizi gibi bir krizimiz var. Bu kuraklık krizi Allah'ın vergisi, yapabilecek çok da bir şey yok. Devlet olarak kuraklığı bir şey yapamayız demedik, Kilis'teki tüm arazileri kuraklığa dahil ettik. Tüm çiftlerimize kuraklık desteği verdik" dedi.

Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, tarlalarda traktör sesini ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Bugün 3'üncü dünya savaşına gebe dünyada, artık enerji savaşları da bitmek üzeredir. Su ve gıda savaşı 3'üncü dünya savaşının konusu olacaktır. Bu konuda inanıyoruz ki dünyada en güçlü ülkelerin arasında adımız geçiyor. Onun için hep üzerimize geliyorlar. Bu bereketli toprakların üzerinde odunu diksen, odun yeşerir derler, onun için üzerimize geliyorlar. Biz de hükümet olarak, devlet olarak, çiftçilerimize bir şey yaptık demiyoruz. Ne yaptıysak az yaptık diyoruz. Valilik, özel idare, belediye ve bakanlığımızın iş birliğiyle bugün az da olsa çiftlilerimize tohumluk dağıtmak için buradayız" dedi.

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, yerli üretim tohum desteklemesi kapsamında 520 ton tohumluk buğday dağıtıldığını ifade ederek, "Bu birden, kendiliğinden oluşmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışması sonucu, 250 bin TL belediyemiz, 250 bin TL il özel idaremiz destek verdi. Biz de valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz olarak bakanımızla görüştük. 500 bin TL de bakanlık destek verdi. 1 milyon TL de çiftçilerimizin katsıyla, 2 milyon TL'lik tohumluk buğday dağıtıyoruz" dedi.

"Üretmeden başka çaremiz yoktur"

Vali Vekili Kemal Balaban, bin 170 çiftçiye 520 ton tohumluk buğday dağıtıldığını ifade ederek, "Gerek il özel idaremiz, gerek belediyemiz, bakanlığımız ve milletvekillerimizin desteğiyle bugün tohumlarımız çiftçilerimizle buluşacaktır. Bizler üretmek ve çalışmak zorundayız. Bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Üretmeden başka çaremiz yoktur" dedi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ile davetliler ve çiftçiler katıldı. - KİLİS

'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı
'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı
'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı
'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı

Türk Lirası, Buğday, Milli, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi' kapsamında tohumluk buğday dağıtıldı - Son Dakika
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