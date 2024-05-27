Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvancılık için damızlık koyun ve koç alımı yapacak

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında ihaleyle damızlık koyun ve koç alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) uygulama esaslarına göre Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında uygulanacak alt projeler ihale edilecek. Bu kapsamda, 1680 damızlık koyun, 70 koç (35 işletme) alımı için teklifler, 1 Temmuz saat 14.00'e kadar verilebilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.