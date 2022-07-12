TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz... - Son Dakika
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TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...

12.07.2022 15:43

Yüksek enflasyon ve küresel tedarik zinncirinde yaşanan kriz nedeniyle ev sahibi olması imkansız olan vatandaşlara Toplu Konut İdaresi büyük kolaylık yaptı. Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan TOKİ, yeniden kuralı satış yapıyor. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak. Konut fiyatları 163 bin TL'den, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. İşte detaylar...

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

TAKSİTLER BİN 442 LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

İşte il il fiyatlar ve taksit tutarları;

TOKİ, 24 ilde ucuz konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlar 163 bin liradan başlıyor, işte başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.
  • Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
  • Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
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