Toplam ciro yıllık yüzde 128,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

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