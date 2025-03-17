Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Sendikanın genel merkezinde yapılan imza töreninden çıkan karar işçileri sevinçten havalara uçurdu.
Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, yapılan anlaşmayla fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin liraya yükseldi. Sosyal haklar da eklenince işçilerin aylık toplam kazancı 176 bin liraya ulaştı.
Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını söyleyen Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, "Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira."
Son Dakika › Ekonomi › Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu - Son Dakika
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