Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Sendikanın genel merkezinde yapılan imza töreninden çıkan karar işçileri sevinçten havalara uçurdu.

SÖZLEŞMEYLE BİRLİKTE İŞÇİLERİN MAAŞI 102 BİN LİRA OLDU

Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, yapılan anlaşmayla fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin liraya yükseldi. Sosyal haklar da eklenince işçilerin aylık toplam kazancı 176 bin liraya ulaştı.

SÖZLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILI KAPSIYOR

Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını söyleyen Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, "Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira."