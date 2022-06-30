Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı - Son Dakika
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı

30.06.2022 15:20

Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçiden ton başına buğday alım fiyatını 400 TL, arpa fiyatını ise 200 TL artırdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadının bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu belirtti.

"HASAT YAKLAŞIK 2-3 HAFTA ÖTELENDİ"

Hasadın, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgede normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelendiğini ifade eden Kirişci, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üreticinin elinde olduğunu ve ticarete konu edilmediğini söyledi.

"HUBUBAT ALIM PRİMLERİ TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN ÖDENECEK"

Kirişci, "Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve 'Hububat Alim Primlerinin' temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir." dedi.

BUĞDAY İÇİN 1000 TL, ARPA İÇİN 500 TL PRİM ÖDENECEK

Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin de prim ödemelerinin takip eden ay içinde ödeneceği bilgisini paylaşan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

FİYAT FARKI ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA HESAPLARDA OLACAK

Kirişci, "TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu vesileyle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı - Son Dakika
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