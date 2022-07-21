Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı - Son Dakika
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Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

21.07.2022 09:52
Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Toprakkale- Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde yer alan ve kararda güzergahı, bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Toprakkale, Osmaniye, Bahçe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

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