Buna göre, Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde yer alan ve kararda güzergahı, bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Toprakkale, Osmaniye, Bahçe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

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