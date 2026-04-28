Topraktan sofraya uzanan değerlere sahip çıkılıyor

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi'nde kısa sürede önemli bir üretim gücüne ulaşan Kabalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl ilk kez Antalya'da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda yer alarak bölgenin zengin tarımsal değerlerini Türkiye'ye tanıttı. 22-26 Nisan tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Çal Belediyesi'nin açtığı stantta ürünlerini sergileyen kooperatif, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kooperatif Başkanı Özkan Tatar, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, Çal'ın köklü tarım geleneğini ve doğal üretim gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tatar, "Bizler üreticiler olarak toprağımıza bağlıyız. Ürettiğimiz her ürün, bu toprakların karakterini ve emeğimizi yansıtıyor. Antalya'daki fuar, bu emeği görünür kılmak adına çok kıymetli bir fırsat oldu" dedi. Fuarda en çok dikkat çeken ürünlerin başında, ince damarlı, hafif mayhoş ve tüysüz yapısıyla bilinen salamura yaprak geldi. Bunun yanı sıra, bölgenin en önemli değerlerinden biri olan Çal karası üzümünden elde edilen pekmez ve coğrafi işaretli kuru üzüm de ziyaretçilerin ilgisini topladı. Sulanmayan topraklarda yetişen Çal karası üzümünün, kan değerlerini dengeleyici ve kan yapıcı özellikleriyle öne çıktığını vurgulayan Tatar, bu ürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Çal karası üzümü üzerine bilimsel çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Tatar, Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Karaca ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen projelerin, ürünün değerini daha da artıracağını söyledi. Kooperatifin üretim çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirten Tatar, coğrafi işaretli Çal Sultaniye üzümünde yıllık yaklaşık 800 ton yaş ürün satışı yapıldığını, kurutulmuş ürün pazarının ise yeni yeni geliştiğini ifade etti. Bölgeye özgü aromasıyla dikkat çeken bu ürünün önümüzdeki yıllarda daha geniş pazarlara ulaşması hedefleniyor. Sazderesi mevkiinde üretilen biberiye turşusunda yıllık 20 ila 25 ton arasında üretim gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, Adıgüzeller Barajı çevresindeki Durhasan, Kavlaklık ve Asar mevkilerinde ise yıllık yaklaşık 350 ton zeytin hasadı yapıldığını söyledi. Son yıllarda zeytin dikiminde ciddi bir artış yaşandığını da sözlerine ekledi. Kabalar Mahallesi'nde kekik üretiminin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Tatar, yıllık yaklaşık 400 ton kekik hasadı yapıldığını ve bu ürünün hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Kooperatifin 8 Şubat 2024 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Tatar, kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, "Şu an 35 ortağa ulaştık ve her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. 'Topraktan sofraya' anlayışıyla hareket ederek hem üreticimizi güçlendiriyor hem de tüketiciye doğal ve güvenilir ürünler sunuyoruz" dedi. Antalya'daki fuara katılım sürecinde kendilerine destek veren Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan'a da teşekkür eden Tatar, yerel yönetimlerin üreticiye verdiği desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı. - DENİZLİ