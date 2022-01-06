Torbalı'da tarım işçilerinin yevmiye ücreti 200 lira oldu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerinin yevmiye ücretlerinin 125 liradan 200 liraya yükseltilmesine karar verildi.

İzmir Şanlıurfa Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, önemli bir bölümü Şanlıurfalı olan mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretlerinin belirlenmesi için Torbalı Ziraat Odasında toplantı düzenlendi.

Toplantıya işçi, işveren temsilcileri, Kaymakamlık yetkilileri ve Torbalı Siverekliler Derneği Başkanı Bahri Ağırtaş katıldı.

Görüşme sonunda yevmiye ücretinin, 1 Mart'tan itibaren 200 lira olması karara bağlandı. İşçi servislerine 50 lira mazot farkı ödenmesi de kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, tarım işçileri için sağlık, eğitim ve barınma gibi alanlarda çeşitli uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.