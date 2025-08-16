Torbalı'nın Bardakçık İnciri Kooperatifleşiyor

İzmir'in Torbalı ilçesine özgü Bardakçık incirini pazarlamak için kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren üreticiler, yürüttükleri bu çalışmayla ürünlerini daha kolay ve değerinde satıyor.

Torbalı'ya 7 kilometre uzaklıktaki 500 haneli Çapak Mahallesi, Bardakçık inciri ile anılıyor. Üreticiler, yetiştirdikleri bu özel üründe pazarlama sorunu yaşamamak için geçen yıl Ege İncir Üreticileri Birliği ve Pazarlama Kooperatifini kurdu.

Şu anda yıllık 100 ton ürün elde eden Çapaklı üreticiler, uzun yapısı, lezzeti, aroması ve dengeli şeker oranıyla diğerlerinden farklılık gösteren ürünlerinin kilogram fiyatını sezon öncesi kendileri belirliyor. Kooperatifleşmenin getirdiği avantajla üründe fiyat istikrarı yakalayan üreticiler, bu sayede pazar sorununu ortadan kaldırdı.

Temmuz ve ağustos aylarında bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları incirleri mahalle meydanına getiriyor. Çiftçiler, burada kooperatifin alım noktasında inciri bu yıl kilogram başına 110 liradan sanayici ve tüccara satıyor.

Bölgedeki sanayi kuruluşları ise yeşil dış yapısı ve kırmızı iç rengi nedeniyle "freeze-dried" metoduyla kurutulan Bardakçık incirini işledikten sonra birçok ülkeye ihraç ediyor.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, Bardakçık incirinin özel bir ürün olduğunu söyledi.

İncirin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvurduklarını ifade eden Olgun, "Bardakçık incirinin aroması ve şeker oranı çok dengeli. Aydın ve diğer bölgelerde yetişen incirlerden çok farklı. İncir bu özelliğiyle dondurulmak suretiyle kurutuluyor. İlçemizdeki sanayi kuruluşunda kurutulan incir ABD, Kanada, İtalya gibi ülkelere gönderiliyor." dedi.

Olgun, yıllık ortalama 100 ton hasadı yapılan Bardakçık incirinin üretiminin giderek arttığını dile getirdi.

Üreticilerin kurdukları kooperatifle ürünün yaygınlaştırılması için çalışma yaptıklarını anlatan Olgun, şunları kaydetti:

"Kooperatifimiz belli bir fiyattan bahçelerdeki ürünleri alıyor. Ürünler daha sonra mahalle meydanına kurulan alım merkezinde toplanıyor. Toplanan ürünler, bölgemizdeki bir fabrikada işleniyor. Sanayi kuruluşları da ağaçların bakımı, hastalıklardan korunması için çiftçilere kooperatif aracılığıyla çeşitli destekler veriyor. Buradaki bu modelle bölgemize has incirimizi dalında bırakmıyor ve katma değerli hale getiriyoruz. Kooperatifin şu an 100 tonluk bir kapasitesi var. Kooperatif öncesi dönemde incir bahçelerimiz sökülmeye başlamıştı. Fakat şimdi kooperatif köylülerimize incir fidesi dağıtmaya başladı."

Kooperatifin başkanı Mustafa Efe ise geçen yıl kurdukları kooperatifin bu sezon tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bardakçık çeşidinin sadece kendi mahallelerinde yetiştiğini aktaran Efe, "İncirimiz kaliteli ve kooperatifleştiğimiz için ürünümüz değerine ulaşıyor. O yüzden rahatız, yani satma sıkıntımız olmuyor. Bu seneki fiyatımız 110 lira ve diğer ürünlerle kıyaslarsak rakamımız gayet iyi. Aydın'daki incir 60-70 lira civarında. Ürünün aşağı yukarı fiyatını biz çiftçiler ve kooperatif olarak kendimiz belirliyoruz. Fabrika da o konuda bizim büyük destekçimiz, durumdan gayet memnunuz." diye konuştu.

Efe, kooperatifleşme sonrası Bardakçık inciri fidanlarının dikiminin de arttığını kaydetti.

Cips yapılan Bardakçık inciri yurt dışına gönderiliyor

Freshbak Crispy Genel Müdürü Kenan Sever de Bardakçık incirinin dışının yeşil ve iç kısmının kırmızı olmasıyla nedeniyle yurt dışında talep gördüğünü dile getirdi.

Sever, şöyle devam etti:

"Burada üretilen incir özel bir incir. Bu ürünü freeze-dried yöntemiyle değerlendiriyoruz. Bu şekilde inciri katma değerli hale getirip ABD, Kanada ve Avrupa pazarına sunuyoruz. Mahalle sakinlerinin fiyat ve üründeki kalite istikrarını korumak için kooperatife veya birleşmeye ihtiyaçları vardı. Kooperatifi destekliyoruz. Bardakçık inciriyle ilgili açıkçası her yıl üstüne koyarak bir talep artışı söz konusu. Bu incir için alım garantisi veriyoruz. Şu anda burada çıkacak rekolte 100 ton ama ihtiyacı şu anda açıkçası 1000 ton civarlarında."