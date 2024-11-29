Toroslar EDAŞ, Osmaniye\'de Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Ekonomi

TOROSLAR EDAŞ, 2024'ün ilk 9 ayında Osmaniye'de hizmet verdiği 3 bin 058 trafo ve 13 bin 106 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Osmaniye'de yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 2 bin 456 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 71 trafo ve 194 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 350 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Şirket 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 264 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 99 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 392 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 87 yeni elektrik panosu ve 62 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.