Torosların balı Avrupa yolunda

Dijital pazarda kurulan iş bağlantısıyla Hollanda'ya 1 milyon Euroluk bal ve arı ürünü ihracatı yapılacak

Hollanda ile yapılan anlaşma hedefinde organik bal, polen, arı sütü ve propolis ürünlerinden oluşan yılda 50 ton ürün ihraç edilecek

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde dijital dönüşüm projesiyle dijital pazara açılan arıcılar, Torosların ve Anadolu'nun en güzel ballarını Avrupa'ya ihraç edecek. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Mersin'de 4 bin arıcı faaliyet gösteriyor. Pandemi sürecinde, Mersin Erdemli Belediyesi öncülüğünde e-ticaret dijital dönüşüm projesiyle 'dijital pazar' açılımına hız veren arıcılar, yaptıkları çalışmalarla ihracat kapısını araladı.

Toros Dağları'nda Eğriçayır Yaylası'nda 'Kontrollü Arıcılık Sistemi' kalitesi ile üretim yapan arıcı Celal Çay, dijital pazarla kurduğu iş bağlantısıyla Hollanda ile 1 milyon Euroluk ihracat yapacak. Arıcı Çay, ihraç edilen ilk ürünleri Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile beraber gönderdi. Hollanda ile yapılan anlaşma hedefinde organik bal, polen, arı sütü ve propolis ürünlerinden oluşan yılda 50 ton ürün ihraç edilecek.

Arıcılar dijital dönüşümle ihracat yapıyor

Üreten, ürettiğine artı değer katan bir anlayışla e-ticaret dijital dönüşüm projesini yürüttükleri ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretim ekonomisine dayalı bir çalışma izlediklerini belirtti.

Başkan Tollu, "Ülke kalkınmasının yolunun üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle 21. yüzyılın en önemli stratejik ürünlerinin tarım ürünleri olduğunu biliyoruz. Bizde özellikle ülkemizde üretilen ürünlerin dijital dünya ile buluşma noktasında, e-ticaret projesi geliştirdik. Onlarca gencimiz şu anda ülkemizin ürünlerini, dünya piyasası ile buluşturuyor ve İnşallah 21. Yüz yılda ülkemize daha müreffeh daha da yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Mersin'imizde arı üreticileri birliği var. Şu anda birliğe kayıtlı 4 bin tane üyemiz var. Dolayısıyla 4 bin tane üyenin ürettiği ürünler şu anda hem ülke piyasasında hem de dış piyasa da ciddi bir yer tutuyor. Belediyemizin geliştirdiği e-ticaret projesi ile 4 bin üreticimizin ürünlerini dünya piyasası ile buluşturuyoruz ve buradan Erdemlimiz ve ülkemiz için çok ciddi bir değer elde etmiş oluyoruz" diye konuştu.

1 milyon Euroluk iş bağlantısı

Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini ifade eden arıcı Celal Çay, bu kapsamda Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesinde yer aldıkların söyledi.

Üreten Türkiye yolunda iş dünyası ile devletin omuz omuza çalışması gerektiğine dikkat çeken Çay, "Biz Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem veriyoruz. Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesinde yer aldık. Türk arıcıları olarak Toros Dağları'nda üretmiş olduğumuz balları bugün Hollanda'ya gönderiyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu ihracatımızla ülkemiz döviz kazanacak. Türk arıcıları olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Toroslar'da üretmiş olduğumuz ballarımızı Avrupa'ya göndererek ülkemizin döviz kazanmasını sağlıyoruz. Eğriçayır Yaylası'nda 2400 metre yükseklikte üretmiş olduğumuz organik balın yanında, Kontrollü Arıcılık Sistemi ile Anadolu'nun dört bir tarafında başka arıcılarla çalışarak organik bal ürettik. Aynı kalitede, bizim ürettiğimiz balın kalitesinde. Üretmiş olduğumuz bu balları, bu gün Hollanda'ya ihraç ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon Euro 'luk bağlantı yaptık. Bu gün ilk partisini gönderiyoruz. İş dünyasında devletin ve milletin beraber çalışması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasında başarı elde etmek için devlet, millet kol kola beraber çalışmamız gerekiyor. Bizde burada üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.

Eğriçayır Balı, 2019 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan 46. Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne de layık görülmüştü.