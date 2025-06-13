Tosyalı Holding, Çelik Üretiminde Hızla Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tosyalı Holding, Çelik Üretiminde Hızla Yükseliyor

13.06.2025 12:29
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Tosyalı Holding, %54,3 üretim artışıyla dünya çelik sıralamasında 46'ncılığa yükseldi.

Tosyalı Holding, gerçekleştirdiği yüzde 54,3'lük üretim artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 çelik üreticisinden biri oldu.

Holdingden yapılan açıklamada paylaşılan Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association) verilerine göre, Tosyalı, 2024'te gerçekleştirdiği 9,12 milyon tonluk sıvı çelik üretimiyle önceki yıla kıyasla 21 basamak birden yükseldi.

Tosyalı, dünya sıralamasında 46'ncılığa yükselirken gerçekleştirdiği yüzde 54,3'lük üretim artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 çelik üreticisinden biri oldu. Holding, bu performansıyla, dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasına girerek sektör açısından önemli bir eşiği aşmış oldu.

Sürdürülebilirliği ana gündem maddesi olarak belirleyerek katma değeri yüksek nitelikli çelik üretimine yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Tosyalı Holding, dünyanın farklı coğrafyalarındaki üretim kompleksleri, ileri teknoloji, AR-GE ve inovasyon ile ürettiği yeşil çelik ürünleri, güçlü öz kaynakları ve üst düzey yetkinliğe sahip çalışanlarıyla dünya çelik üretiminde basamakları hızla tırmanıyor.

Değişken küresel koşulların etkisiyle dünya çelik üreticilerinin oldukça zorlandıkları bir yıl olan 2024'te Tosyalı, dünya sıralamasında çok hızlı bir yükseliş göstererek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Tosyalı, her yıl sürekli ve sürdürülebilir büyümesine devam ederek 1,5-2 milyar dolar yatırım planı yaparken, bunların tamamını sürdürülebilirlik odaklı projelere yönlendiriyor. Şirket, bu kapsamda güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarına da devam ediyor.

Holding, bir süre önce 1,2 GW kapasiteli güneş enerjisi santralleri (GES) projelerinden biri için ilk adımı Osmaniye'de atarken, güneş panellerini Osmaniye'de kendi üretiyor.

İlk projeyle başlayarak bu panelleri sekiz farklı ildeki GES sahalarına kuracak olan Tosyalı, böylece öz tüketiminin yüzde 50'ye yakınını GES'ten sağlayacak.

Şirket, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı tüm yatırımlarının bir yansıması olarak sertifikalı yeşil çelik ürünlerinden oluşan Tosyalı V-Green markasını da müşterilerine sunarak dünyada öncü işlerden birine daha imza atmış bulunuyor.

"Dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, holdingin küresel başarılarının çok iyi planlanmış stratejik yatırımlara ve nitelikli çelik üretimine dayandığını belirtti.

Tosyalı, sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek ekonomisini üç önemli öncelik olarak belirlediklerini ve bu stratejiyle Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaptıkları eko-verimlilik odaklı yatırımlarla sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi'ni büyük deprem felaketine rağmen tamamlayarak, 2023'te üretime başladıklarını anımsatan Tosyalı, bu tesisin, Türkiye'nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldırırken aynı zamanda katma değerli çelik ihracatına da önemli bir katkı sağlamaya başladığını aktardı.

Tosyalı, küresel bir çelik şirketi olarak bugüne kadarki başarılarının sürükleyici güçlerinden biri olan 5 etaplı Tosyalı Algerie üretim kompleksinde 4'üncü etap yatırımlarla birlikte sadece Akdeniz havzası ve Afrika'nın değil, dünyanın da en önemli ve stratejik entegre demir-çelik üretim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekti.

Afrika'da stratejik bir adım olarak Libya'da da yatırımlara başladıklarının altını çizen Tosyalı, "Türkiye, Cezayir, İspanya ve Libya'daki yatırımlarımızla küresel çelik üreticisi konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Tosyalı, son 5 yılda toplam yatırım tutarlarının 6 milyar doların üzerinde ve bunların büyük çoğunluğunu sürdürülebilirlik odaklı yatırımların oluşturduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"AR-GE'ye, ileri teknolojiye, döngüsel üretime, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin de ana konularından biri olan verimliliğe odaklanarak daha az kaynak tüketerek, daha fazla üretim yapmaya yöneliyoruz. Madenden nihai ürüne kadar her şeyi Tosyalı ekosistemi içerisinde çözümleyen, tamamen bağımsız, bir o kadar da dinamik ve verimli yapımız sayesinde sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam ediyoruz. Böylece dünya sıralamasındaki hızlı ama aynı zamanda istikrarlı yükselişimizi sürdürüyoruz. 2020-2024 arasında küresel ham çelik üretimimizi yüzde 110 artırdık. Bu sayede, ilk 50 şirket arasına girerek Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 3'üncü büyük çelik üreticisi konumuna ulaşmış bulunuyoruz.

İlk 50 şirket arasında, dünya sıralamasında her yıl kesintisiz şekilde yükselen tek şirketiz. Sürekli ve sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor ve bu sayede üretim rakamımızla küresel ölçekte bir üst lige geçiş için çok güçlü bir adım attık. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde devam eden yatırımlarımızın üretime başlamasıyla dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA

Tosyalı Holding, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosyalı Holding, Çelik Üretiminde Hızla Yükseliyor - Son Dakika

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