Toybelen Sanayi Sitesi 3 Ay İçinde Faaliyete Geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Toybelen Sanayi Sitesi 3 Ay İçinde Faaliyete Geçecek

Toybelen Sanayi Sitesi 3 Ay İçinde Faaliyete Geçecek

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Toybelen Sanayi Sitesi'nin 3 ay içinde faaliyete geçeceğini açıkladı. Site, Samsun'a yeni bir ivme kazandıracak ve ticaretin modernleşmesine katkı sağlayacak.

28.06.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Toybelen Sanayi Sitesi 3 ay sonra faaliyete geçecek" dedi.

TOKİ Başkanı Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile birlikte Toybelen Sanayi Sitesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bin 526 dükkan ve 82 ticari birimi barındıran Toybelen Sanayi Sitesinin bölgeye yeni bir ivme kazandıracağını belirten Başkan Ömer Bulut, "Şehrin merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesinin de tamamın Toybelen'e taşınmasıyla sanayi sitemiz faaliyete geçecek. Toybelen Sanayi Sitesi ile insanlarımız sıkışık durumdan kurtulmuş, daha modern ticarethaneye kavuşmuş, üretim ve istihdam artmış olacak. Samsun için çok önemli bir proje olan Toybselen'i 2-3 ay içinde teslim ederek vatandaşlarımızın burada ticari faaliyetlerine başlamasına imkan sağlayacağız" diye konuştu.

Milletvekili Mehmet Muş, "Samsunumuzda, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ile birlikte bin 526 dükkan ve 82 ticari birimi barındıran İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi ile bazı mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. Şehrimizin ekonomik, ticari ve sosyal potansiyelini artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ömer Bulut, Toybelen, Samsun, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toybelen Sanayi Sitesi 3 Ay İçinde Faaliyete Geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Toybelen Sanayi Sitesi 3 Ay İçinde Faaliyete Geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement