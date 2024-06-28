Toybelen Sanayi Sitesi 3 Ay İçinde Faaliyete Geçecek

Ekonomi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Toybelen Sanayi Sitesi 3 ay sonra faaliyete geçecek" dedi.

TOKİ Başkanı Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile birlikte Toybelen Sanayi Sitesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bin 526 dükkan ve 82 ticari birimi barındıran Toybelen Sanayi Sitesinin bölgeye yeni bir ivme kazandıracağını belirten Başkan Ömer Bulut, "Şehrin merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesinin de tamamın Toybelen'e taşınmasıyla sanayi sitemiz faaliyete geçecek. Toybelen Sanayi Sitesi ile insanlarımız sıkışık durumdan kurtulmuş, daha modern ticarethaneye kavuşmuş, üretim ve istihdam artmış olacak. Samsun için çok önemli bir proje olan Toybselen'i 2-3 ay içinde teslim ederek vatandaşlarımızın burada ticari faaliyetlerine başlamasına imkan sağlayacağız" diye konuştu.

Milletvekili Mehmet Muş, "Samsunumuzda, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ile birlikte bin 526 dükkan ve 82 ticari birimi barındıran İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi ile bazı mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. Şehrimizin ekonomik, ticari ve sosyal potansiyelini artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN