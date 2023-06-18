TPAO, Siirt'in Pervari ilçesinde sondaj çalışması başlattı - Son Dakika
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TPAO, Siirt'in Pervari ilçesinde sondaj çalışması başlattı

18.06.2023 19:45

Siirt'in Pervari ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Çatköy-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. İlçe Kaymakamı, Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Jandarma Komutanı da çalışmanın başlatıldığı alanda incelemede bulundu. Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Siirt'in Pervari ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Çatköy-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.

Siirt''in Pervari ilçesinde sondaj çalışması başlattı

"İNŞALLAH BURADA DA PETROL BULUNACAK"

Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan''dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt''e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Aktan, "İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok qqgelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KATO DAĞI'NDA DA ARAMALAR SÜRÜYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da petrol aramalarına başlandı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Bestler Dereler ve Kato Dağı bölgelerinde, Gabar'daki rezervin 5 katı petrol olduğu tahmin ediliyor. Gabar ve Cudi'de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi TPAO, Siirt'in Pervari ilçesinde sondaj çalışması başlattı - Son Dakika


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