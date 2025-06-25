TPAO ve NOC'tan Sismik Araştırma Anlaşması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, zapt, İstanbul'da TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mesud Süleyman??????? tarafından imzalandı.

Bu kapsamda, TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütecek. Çalışmalar kapsamında, 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacak ve elde edilen veriler en fazla 9 ay içinde işlenecek.